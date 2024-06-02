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Mourinho'nun helikopteri rotasını stadyuma kırdı!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
02.06.2024 15:54
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Fenerbahçe’nin teknik direktörlük görevi için görüşmelere başladığı ve anlaşmaya vardığı Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, resmi sözleşmeyi imzalamak için İstanbul’a geldi. Ali Koç'a ait helikopterle kalacağı otele doğru geçen Mourinho'nun helikopter rotası dikkatlerden kaçmadı.

Mourinho'nun helikopteri rotasını stadyuma kırdı!

Süper Lig’de sezonu 99 puanla ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, iki gün önce yaptığı açıklama ile teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayırdığını duyurmuştu. Sarı-lacivertli ekipte mevcut yönetim teknik direktörlük görevi için Porteklzli teknik direktör Jose Mourinho ile yaptığı görüşmelerde dün mutlu sona ulaştı.

MOURINHO İSTANBUL'A GELDİ

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Başkan Ali Koç, sportif direktör Mario Branco ve Ali Koç’un yeni yönetiminde yer alan Acun Ilıcalı, dün akşam oynanan Şampiyonlar Ligi finalini Mourinho ile birlikte izledi. Tarafların anlaşmaya varmasının ardından Portekizli çalıştırıcı bugün İstanbul’a geldi. İngiltere’nin başkenti

HELIKOPTERLE AYRILDI

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Daha sonra Başkan Ali Koç ile Jose Mourinho alana gelerek taraftarları selamladı. Ayrıca çok sayıda sarı-lacivertli taraftar da havalimanına gelerek Mourinho’yu tezahüratlarla destek oldu. Öte yandan bir Galatasaray taraftarının da havalimanında Mourinho'yu geliş anını beklemesi dikkati çekti. Kafile helikopter ile alandan ayrıldı.

STADYUM'UN ÜZERİNDE TUR ATTILAR

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Jose Mourinho’nun helikopteri, Ülker Stadyumu’nun üstünde birkaç tur attıktan sonra otele yöneldi.

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fenerbahçe mourinho
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