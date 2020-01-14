Moussa Sow, Serie B takımı Trapani'ye transfer oluyor (Türk futbolunda iz bırakan isimler şimdi neredeler?)

Süper Lig'de iki farklı dönem Fenerbahçe forması giyen ve ardından Bursaspor ile Gaziantep FK'da top koşturan Moussa Sow, İtalya kariyerine hazırlanıyor.

İtalyan muhabir Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Serie B ekiplerinden Trapani, anlaşmaya vardığı Moussa Sow'la sözleşme imzalayacak.

Geçen sezon TFF 1. Lig'de Gaziantep formasıyla 13 maçta 4 gol kaydeden 33 yaşındaki futbolcu bu sezon herhangi bir takımda forma giymedi.

