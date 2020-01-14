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  4. Moussa Sow, Serie B takımı Trapani'ye transfer oluyor (Türk futbolunda iz bırakan isimler şimdi neredeler?)

Moussa Sow, Serie B takımı Trapani'ye transfer oluyor (Türk futbolunda iz bırakan isimler şimdi neredeler?)

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 14.01.2020 09:22 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Moussa Sow, İtalyan Serie B takımı Trapani ile anlaştı. 33 yaşındaki oyuncu, daha önce Bursaspor ve Gaziantep FK formalarını da giymişti.

Süper Lig'de iki farklı dönem Fenerbahçe forması giyen ve ardından Bursaspor ile Gaziantep FK'da top koşturan Moussa Sow, İtalya kariyerine hazırlanıyor.

İtalyan muhabir Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Serie B ekiplerinden Trapani, anlaşmaya vardığı Moussa Sow'la sözleşme imzalayacak.

Geçen sezon TFF 1. Lig'de Gaziantep formasıyla 13 maçta 4 gol kaydeden 33 yaşındaki futbolcu bu sezon herhangi bir takımda forma giymedi.

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moussa sow serie b Fenerbahçe

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