Mozaik ve cam sanatları Nilüfer’de hayat buluyor

Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği mozaik ve cam atölyeleri, kursiyerlerin yeteneklerini ortaya çıkarmasını sağlıyor. Atölyeler, Bursa’da unutulmaya yüzmüş tutmuş sanat dallarını yeniden canlandırmada da büyük rol oynuyor.

Nilüfer Belediyesi’nin açtığı el sanatları atölyeleri, unutulmaya yüz tutmuş sanat dallarını gelecek kuşaklara aktarmada köprü oluyor. Bunun en güzel örneklerinden biri de cam ve mozaik atölyeleri. Nilüfer Belediyesi’nin 6 yıldır sürdürdüğü mozaik ve cam atölyeleri büyük ilgi görüyor. 8 ay süren eğitim döneminde kursiyerler yeteneklerini keşfetme fırsatı buluyor. Hobi olarak kurslara katılan kursiyerlerden bazıları, eğitimlerini tamamladıktan sonra atölyede öğrendiklerini mesleğe dönüştürerek gelir de elde ediyor.

Eğitmen Serkan Önder, kurslara olan ilginin memnuniyet verici olduğunu belirterek, “6 yıldır burada güzel çalışmalar yapıyoruz. Nilüfer Belediyesi birçok alanda kurslar düzenliyor ve örnek çalışmalara imza atıyor. Mozaik ve cam atölyeleri Bursa’da unutulmaya yüzmüş tutmuş sanat dalını yeniden canlandırmada büyük rol oynuyor. Yüzüncüyıl Eğitim ve Sanat Merkezi’nde açılan atölyelerde her yıl yaklaşık 30 mezun veriyoruz. Atölyelere katılanlar çalışmalarını satışa sunarak gelir de elde edebiliyorlar. Sabır ve konsantrasyon gerektiren kursumuza katılanlar son derece başarılı ürünler ortaya çıkarabiliyor” dedi.

Cam atölyesine katılan Filiz Altınkum, 4 yıldır keyifle atölyeye geldiğini belirterek merak ettiği cam sanatını burada yakından tanıdığını ifade etti. Altınkum, “Cam benim için tutku haline geldi. Cam müsaade ettiği sürece her türlü ürünü yapmaya çalışıyorum. Çalışmama rağmen burası benim için bir terapi niteliğinde. Manevi yönden çok rahatlık veriyor. Hobi olarak başladım ve işi ticarete dönüştürdüm. Yaptığım ürünleri, internet üzerinden satarak gelir elde etmeye başladım. Bu, hobinin ötesine geçerek bende meslek haline dönüştü” şeklinde konuştu.

Mozaik atölyesine Osmangazi’den katılan kursiyer Lale Atabek de eğitimlere keyifle katıldığını ifade etti. Atabek, “Sabır ve emek birleşince ortaya güzel işler çıkıyor. Mozaik her zaman yapmak istediğim bir şeydi ve bu imkanı buldum. Osmangazi’de oturmama rağmen Nilüfer Belediyesi’nin bu kursuna koşarak geliyorum. Herkese tavsiye ediyorum, ama sabır ve emek vermek gerekiyor” dedi.