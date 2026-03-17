Osimhen yarışı karıştı! 10 milyon daha veren onu alır: Galatasaray fiyatını belirledi

İngiltere Premier Lig devleri transfer piyasasında karşı karşıya geldi. Nijeryalı golcü Victor Osimhen için Avrupa’nın önde gelen kulüpleri adeta sıraya girerken, Galatasaray’ın belirlediği bonservis bedeli de ortaya çıktı.

PREMIER LİG DEVLERİ KARŞI KARŞIYA

Nijerya basınından Punch Sports Extra’nın haberine göre Arsenal ile Manchester United, Victor Osimhen transferi için rekabete girdi. İngiliz kulüplerinin bu transfer için yaklaşık 140 milyon euroyu gözden çıkardığı ifade ediliyor.

10 MİLYON EURO DAHA...

Sezon başında Osimhen için 75 milyon euro ödeyen Galatasaray, yıldız golcüsünü bırakmaya sıcak bakmıyor. Sarı kırmızılı yönetimin, Avrupa’da kulüp tarihine geçen performans sergileyen futbolcu için en az 150 milyon euro bonservis talep ettiği belirtiliyor.

AVRUPA’NIN DEVLERİ TAKİPTE

Osimhen’e yalnızca İngiltere’den değil, farklı liglerden de ciddi ilgi var. Fransa’dan PSG’nin oyuncuyla ilgilendiği ancak 21 milyon euroluk maaş beklentisi ve yüksek bonservis nedeniyle temkinli yaklaştığı aktarıldı.

FLICK DE PEŞİNDE

İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid’in, gelecek yaz transfer döneminde Osimhen’i öncelikli hedef olarak belirlediği iddia ediliyor. Öte yandan Barcelona’nın da golcü oyuncuyu yakından izlediği ve teknik direktör Hansi Flick’in bu transferi hücum hattı için önemli bir fırsat olarak gördüğü ifade ediliyor.