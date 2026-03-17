SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Osimhen yarışı karıştı! 10 milyon daha veren onu alır: Galatasaray fiyatını belirledi

Victor Osimhen için Avrupa devleri sıraya girdi. Arsenal ve Manchester United’ın 140 milyon euroyu gözden çıkardığı transferde Galatasaray geri adım atmıyor. Sarı kırmızılılar, yıldız golcü için en az 150 milyon euro talep ederken PSG, Atletico Madrid ve Barcelona da gelişmeleri yakından izliyor. İşte detaylar...

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

İngiltere Premier Lig devleri transfer piyasasında karşı karşıya geldi. Nijeryalı golcü Victor Osimhen için Avrupa’nın önde gelen kulüpleri adeta sıraya girerken, Galatasaray’ın belirlediği bonservis bedeli de ortaya çıktı.

PREMIER LİG DEVLERİ KARŞI KARŞIYA

Nijerya basınından Punch Sports Extra’nın haberine göre Arsenal ile Manchester United, Victor Osimhen transferi için rekabete girdi. İngiliz kulüplerinin bu transfer için yaklaşık 140 milyon euroyu gözden çıkardığı ifade ediliyor.

10 MİLYON EURO DAHA...

Sezon başında Osimhen için 75 milyon euro ödeyen Galatasaray, yıldız golcüsünü bırakmaya sıcak bakmıyor. Sarı kırmızılı yönetimin, Avrupa’da kulüp tarihine geçen performans sergileyen futbolcu için en az 150 milyon euro bonservis talep ettiği belirtiliyor.

AVRUPA’NIN DEVLERİ TAKİPTE

Osimhen’e yalnızca İngiltere’den değil, farklı liglerden de ciddi ilgi var. Fransa’dan PSG’nin oyuncuyla ilgilendiği ancak 21 milyon euroluk maaş beklentisi ve yüksek bonservis nedeniyle temkinli yaklaştığı aktarıldı.

FLICK DE PEŞİNDE

İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid’in, gelecek yaz transfer döneminde Osimhen’i öncelikli hedef olarak belirlediği iddia ediliyor. Öte yandan Barcelona’nın da golcü oyuncuyu yakından izlediği ve teknik direktör Hansi Flick’in bu transferi hücum hattı için önemli bir fırsat olarak gördüğü ifade ediliyor.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
ERT 00:00
Göztepe Göztepe
ERT
Galatasaray Galatasaray

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
transfer İngiltere son dakika galatasaray premier lig Osimhen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.