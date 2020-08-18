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MR hizmeti başladı, Nusaybinlilerin yüzü güldü

MARDİN HABERLERİ  | 18.08.2020 13:37 | Son Güncelleme

Mardin’in Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kurulan Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR) cihazı hizmet vermeye başladı.

Mardin’in Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kurulan Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR) cihazı hizmet vermeye başladı. Hastaneye kurulan MR cihazı ile artık hastalar, başka hastaneye gitmekten kurtuldu.
İlçede sağlık adına büyük bir yeniliğin hizmet vermeye başladığını belirten Hastane Başhekimi Dr. Mehmet Emin Ay, “MR hizmeti veren ilçemize en yakın sağlık kuruluşu yaklaşık olarak 45 kilometre mesafede bulunmakta, aylık ortalama bin 100- bin 200 hasta bu hizmeti almak için ilçe dışına çıkmakta ve mağdur olmaktaydı. Bu hizmetin verilmeye başlanmasıyla birlikte MR çekimleri için ilçe dışına gitmek zorunda kalan hastalarımızın mağduriyetleri giderildi. MR cihazı için başta Salık Bakanlığı yetkililerine, İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Saffet Yavuz’a, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. Murat Sinanoğlu’na, Destek Hizmetleri Başkanı Şeyhmus Alkan’a ve emeği geçen herkese canı gönülden teşekkür ediyorum” dedi.
Vatandaşların yıllardır ihtiyaç duyduğu MR cihazını hastaneye kazandırılmasıyla hastaların başka yere yönlendirilmesinin son bulduğunu söyleyen İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Saffet Yavuz, “İlçe Devlet Hastanemiz 150 yatak kapasitesi ile ilçemize sağlık hizmeti vermektedir. Halkımızın yıllardır ihtiyaç duyduğu MR cihazını hastanemize kazandırdık. Şu anda deneme ve test çekimleri tamamlandı, bu süreçte günlük ortalama 35 çekim yapıldı. Bundan sonraki süreçte günlük 70-80 arası çekim yapmayı düşünüyoruz. Çekimler günübirlik yapılıyor, raporlar 3 günlük süre zarfında e-nabız ve hastanemizde kullanılmakta olan Panates sistemine düşmektedir. Hastanemizin ve bölgemizin kapasitesine göre de önümüzdeki yıllarda da hizmet alım modelimizi değiştirebiliriz. Şu andaki ihtiyaçlarımızın yüzde 95’ini karşılayan bir cihaz. Daha önce hastalarımızı başka yerlere yönlendirmek zorunda kalıyorduk. Şimdi hastalarımıza kısa sürede bu hizmeti sunuyoruz. Hastanemizdeki hizmet çeşitliliğini arttırarak, hastalarımıza daha iyi hizmet sunmak adına çalışmalarımız devam edecektir. İlçe halkımıza hayırlı uğurlu olsun, emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

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