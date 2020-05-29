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MS Erken teşhis ile kontrol altına alınabilir

HATAY HABERLERİ  | 29.05.2020 10:25 | Son Güncelleme

İskenderun Gelişim Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr.

MS Erken teşhis ile kontrol altına alınabilir

İskenderun Gelişim Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Atilla Kara, görme kaybı, denge kaybı, tek taraflı uyuşma gibi şikâyetlerle ortaya çıkan MS Hastalığının düzenli takip ve tedavilerle kontrol altına alınabileceğini söyledi.
‘Dünya Multiple Skleroz (MS) Günü’ kapsamında açıklamalarda bulunan Dr. Atilla Kara, ataklar halinde gelişen bu hastalıkta erken teşhisin önemini vurguladı.

Multiple Skleroz Belirtileri Nelerdir?
MS hastalığının, daha çok genç yaşlarda ortaya çıktığını ve bu hastalığın erkeklere oranla kadınlarda iki kat fazla görüldüğünü ifade eden Nöroloji Uzmanı Dr. Atilla Kara, “Beyin ve omurilik hastalığı olan Multiple Skleroz (MS), daha çok 20- 40 arası genç yaş grubunu etkilemektedir. Hastalarda en sık; görme kaybı, denge kaybı, tek taraflı uyuşma, idrar kaçırma, kuvvet kaybı gibi nörolojik bulgular görülmektedir. Ayrıca bacaklarda güçsüzlük gibi yakınmalar da ortaya çıkabilmektedir. Ataksız veya ataklar şeklinde seyreden MS, başlangıçtan itibaren sinsice ilerleyebilmektedir. Hastalığın seyri ve şiddeti, hastadan hastaya göre değişebilmektedir. Bu belirtiler görülüyorsa, mutlaka uzman hekime başvurmak gereklidir” açıklamasında bulundu.

“MS Hastalığı kalıcı hasarlara sebep olabilir”
Erkeklere oranla kadınlarda iki kat daha fazla görülen MS Hastalında erken teşhisin öneminden söz eden Uzm. Dr. Atilla Kara, “MS Hastalığı, düzenli takip ve tedavilerle kontrol altına alınabilmektedir. Atak geçiren hastalara uygulanan ve yaşam kalitelerini arttıran yeni tedavi yöntemleriyle, olumlu sonuçlar alınmaktadır. Bu nedenle MS hastalığının tedavisine erken dönemde başlamak önemlidir. MS Hastalığı tedavi edilmezse, kalıcı hasarlara sebep olabilir” dedi.

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