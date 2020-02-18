MS hastası kadın 4 ayda 19 kilo verdi

Diyarbakır’da yaşayan 55 yaşındaki MS hastası Aynur Atik, aşırı kilolarından dolayı robot tedavisi göremediği ve kemer takamadığı için diyetisyene başvurdu. Atik, diyetisyeninin kendisine uyguladığı program sayesinde 4 ayda 19 kilo vererek robot tedavisi görmeye başladı.

MS hastası 55 yaşındaki Aynur Atik, aşırı kilolarından dolayı doktora başvurdu. Doktor kendisine robot tedavisi ve kemer uygulamasını önerdi. Yapılan tetkikler sonucu Atik’e aşırı kilolarından dolayı uygun kemer bulunamadı. Uygun kemer bulunamadığı için robot tedavisinden mahrum kalan Atik, aşırı kilolarından kurtulmaya karar vererek uzman diyetisyen arayışına girdi. Diyetisyen Bahar Altın’la görüştükten sonra diyet yemek listesi sepeti uygulanan Atik, 4 ayda hiçbir spor ve egzersiz yapmadan 19 kilo vererek 100 kiloya kadar inip istediği görünüme ve sağlığa kavuştu.

“Bel altından felçli ve hiç hareket etmeden 4 ayda 19 kilo verdi”

Atik’in MS hastası olduğunu belirten diyetisyen Bahar Altın, hastanın robot tedavisi görmesi gerektiğini söyledi. Hastanın oluşan kilodan dolayı istediği kemere giremediğini aktaran Altın, “Biz de ilk önce bu amaçla kilo vermeye başladık. Tabi bu amaçla kilo vermeye başlanırken daha çok güzel şeylere varmaya başladık. 119 kilodan 100 kiloya düştük. Bu süreçte MS hastalığından dolayı oluşan atakları da geride bıraktık. Atak derken, uyuşma, yutkunma, çok idrara çıkma, kabızlık gibi sıkıntılarımız vardı ve bunlardan dolayı doğan depresyonel bir hal vardı, bunlarla mücadele ettik. İlk önce diyet listesi verdik. Daha sonra epilepsi hastası bir kızı da olduğu için kendisi onunla pek ilgilenemiyordu. Kendi şirketimiz altında olan diyet sepeti şirketinden yemek yolladık. Bu yemeklerde 3 ana öğün, iki ara öğün şeklinde yolluyorduk. Bu da ona kolaylık sağlamaya başladı. Yaklaşık 4 ayda hiç hareket etmeden kendisi bel altından da felç bir hastamız sıfır hareket ile 19 kilo verdi. Bundan sonraki aşama biz 19 kilo verdik ve hala hedeflediğimiz bir kilo var. MS hastalığından dolayı doğan hafıza güçlüğü var. Biz aynı zamanda bununla da çok mücadele ettik. Omega 3 değeri olan besinler verdik. Bütün MS hastalarımıza tavsiye ise kesinlikle beslenme tedavilerinden yararlanmaları lazım, kesinlikle tavsiye ediyorum." dedi.