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MSB, 19 Mayıs dolayısıyla "Milli Mücadele'ye Adım Adım" temalı videoyu paylaştı

19.05.2022 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MSB, 19 Mayıs dolayısıyla "Milli Mücadele'ye Adım Adım" temalı videoyu paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 19 Mayıs'ın 103. yıl dönümü kapsamında "Milli Mücadele'ye Adım Adım" temasıyla hazırladığı videoyu paylaştı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla hazırlanan video, MSB'nin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Milletin istiklalini, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır" sözüyle başlayan ve kısa sürede büyük beğeni toplayan videoda, Mondros Anlaşması sonrası İtilaf Devletleri'nin anlaşmaya aykırı olarak Anadolu'yu işgale başladıkları görüntülere yer verildi.

Atatürk ve silah arkadaşlarının 16 Mayıs 1919'da Bandırma Vapuru ile Karadeniz'e açıldıkları hatırlatılan videoda, Atatürk'ün o yolculuğu anlatan şu sözlerine yer verildi:

"Ben 1919 senesi mayıs içinde Samsun'a çıktığım gün, elimde maddi hiçbir kuvvet yoktu. Yalnız büyük Türk milletinin asaletinden doğan ve benim vicdanımı dolduran yüksek ve manevi bir kuvvet vardı. İşte ben bu ulusal kuvvete, bu Türk milletine güvenerek işe başladım. Ben Türk ufuklarından bir gün mutlaka bir güneş doğacağına, bunun hararet ve kuvvetinin bizi ısıtacağına, bundan bize bir güç çıkacağına emindim ki bunu adeta gözlerimle görüyordum."

Video, Türk Silahlı Kuvvetlerinin operasyon gücünün geldiği noktayı anlatan görüntülerle son bulurken, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Milli Mücadele kahramanlarımızı, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz." ifadelerine yer verildi.

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Öğle
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