MSB: Dynamic Front-2021 Tatbikatı tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye, ABD ve İspanya Silahlı Kuvvetleri topçu unsurlarının katılımıyla icra edilen Dynamic Front-2021 Tatbikatı'nın tamamlandığını bildirdi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye, ABD ve İspanya Silahlı Kuvvetleri topçu unsurlarının katılımı ile icra edilen Dynamic Front-2021 Tatbikatı tamamlandı." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, tatbikata ait görüntülerin yer aldığı videoya da yer verildi.



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