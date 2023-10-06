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  4. MSB: “Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu”

MSB: “Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu”

06.10.2023 07:58 | Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen P. Uzm. Çvş Recep Parlak’ın şehit olduğunu açıkladı.

MSB: “Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu”

MSB tarafından yapılan açıklamada, “Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 30 Eylül 2023 tarihinde, teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız P. Uzm. Çvş Recep Parlak, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 05 Ekim 2023 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.

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