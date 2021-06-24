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MSKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesinde mezuniyet heyecanı

24.06.2021 21:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MSKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesinde mezuniyet heyecanı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi.

Fakülte önünde düzenlenen törende hemşirelik bölümünden mezun olan 126 öğrenci diplomalarını aldı.

MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, yaptığı konuşmada, yeni öğrenciler mezun etmenin haklı gururu ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Üniversitenin sağlık alanına insan kaynağı ve pratik hizmet anlamında çok büyük katkıları olduğunu ifade eden Çiçek, "Üniversite olarak tıp, sağlık bilimleri ve diğer tamamlayıcı disiplinlerimizle adeta bir sağlık ordusu yetiştiriyoruz. Pandemi döneminde insan hayatına doğrudan dokunan sağlık mesleğinin kutsiyetine bir kez daha tanık olduk. İnanıyorum ki bugün mezun edeceğimiz kıymetli eller yarın hepimize can ve nefes olacaktır." diye konuştu.

Fakülte Dekanı Prof. Dr. Fatmagül Yur ise fakültede 913 lisans öğrencisinin eğitim gördüğünü belirterek, "Fakültemizden 126 hemşire mezun etmemin gururunu yaşıyoruz." dedi.

Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat da pandemi sebebiyle sağlık çalışanlarının insanlık için ne kadar önemli olduğunu tüm dünyanın anladığını vurguladı.

Törene, rektör yardımcıları, öğretim elemanları ile öğrencilerin aileleri katıldı.

Pandemi nedeniyle törene katılamayan aileler için program, internet üzerinden canlı yayınlandı.

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