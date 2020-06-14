KAYSERİ (AA) - Kayseri, Kırıkkale, Nevşehir, Niğde, Yozgat ve Kırşehir'de, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başladı.

Kayseri'de Erciyes Üniversitesi Fen Fakültesi'nde sınava giren öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uyarak içeri alındı.

Bina girişine konulan hijyen malzemeleri ile ellerini dezenfekte eden öğrencilerden maskesi olmayanlar, burada hazır edilen maskelerden aldı. Öğrenciler polis kontrolünden geçtikten sonra binaya girdi.

Sınava giren öğrencilerden Tufan Demirkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk amacının kendini denemek olduğunu söyledi.

Girebilirse Alan Yeterlilik Testi (AYT) kısmının da önemli olduğunu belirten Demirkaya, "Harp Okulu da gelebiliyor. Şu anda kendimi sırf TYT (Temel Yeterlilik Testi) için alıştırmak, denemek için bu sınava giriyorum. Son iki günde vaka sayıları arttı. Alınan tedbirler önemli." diye konuştu.

Öğrencilerden Berkay Gezginci de ilk defa girdiği sınava hazır olduğunu söyledi.