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MŞÜ Gerontoloji Bölümü eğitim öğretim hayatına başladı

MUŞ HABERLERİ  | 06.11.2020 12:21 | Son Güncelleme

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Gerontoloji Bölümü, 2020-2021 güz dönemi ilk dersini Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü ile ortak yaptı.Akdeniz Üniversitesi ile işbirliği yapan MŞÜ Gerontoloji Bölümü, Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü Kurucu Başkanı Prof.

MŞÜ Gerontoloji Bölümü eğitim öğretim hayatına başladı

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Gerontoloji Bölümü, 2020-2021 güz dönemi ilk dersini Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü ile ortak yaptı.
Akdeniz Üniversitesi ile işbirliği yapan MŞÜ Gerontoloji Bölümü, Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü Kurucu Başkanı Prof. Dr. İsmail Tufan’ın katılım ve katkısıyla uzaktan eğitim süresince öğrencilere destek olacak. Ayrıca Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü Dr. Öğretim Görevlisi İkuko Murakami ile yaz döneminde sertifikalı Japonca dersleri için de girişimlere başlayan MŞÜ Gerontoloji Bölümü, gerek eğitim öğretim sahasında gerekse akademik sahada ulusal ve uluslararası işbirliklerini arttırarak tam donanımlı gerontologlar yetiştirmeyi hedefliyor.

MŞÜ Gerontoloji Bölümü eğitim öğretim hayatına başladı

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