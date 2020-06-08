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  4. MŞÜ Rektörü Polat: “Korona nedeniyle hüzünlü bir sene geçiriyoruz”

MŞÜ Rektörü Polat: “Korona nedeniyle hüzünlü bir sene geçiriyoruz”

MUŞ HABERLERİ  | 08.06.2020 11:04 | Son Güncelleme

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Rektörü Prof.

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, geçen sene bu dönemde külliyede yaklaşık 9 bin öğrenciyle birlikte birçok uluslararası etkinlik gerçekleştirdiklerini belirterek, bu yıl korona virüs nedeniyle hüzünlü bir sene geçirdiklerini ifade etti.
MŞÜ’nün Doğu Anadolu Bölgesinde en yüksek yatırım alan üniversitelerin başında geldiğini anlatan Rektör Polat, ihalelerin sorunsuz bir şekilde devam ettiğini söyledi. Kampüsteki lojmanların 1-2 ay içerisinde biteceğini ifade eden Rektör Polat, “İkinci merkezi dersliklerimizi bu dönemde bitiriyoruz. Yeni bir stadyumun ihalesine çıktık. İnşallah iki yıl içerisinde bitireceğiz. Tesisimiz çok kapsamlı; kaykay, basketbol ve fitness salonları ile piknik alanları gibi pek çok amaçlı olarak yapılacaktır ve sporseverlerin kullanıma açmak suretiyle hediye edeceğiz” dedi.
Kent merkezinde uzun süreden beri müteahhit firma sıkıntısı sonucu inşaat çalışmasına ara verilen İslami İlimler Fakültesi binasının ihalesini de gerçekleştirdiklerini kaydeden Rektör Polat, şunları söyledi:
“İlgili firma kısa sürede inşaat çalışmalarına başlayacak. Çok büyük ihaleleri hiçbir sıkıntı yaşamadan gerçekleştirdiğimizi ifade etmek isterim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok büyük bir devlet. Bu kadar büyük bir ekonomik sıkıntıyla dünya ülkelerinin bile karşı karşıya kaldığı bir dönemde bizim hiçbir ekonomik kaygıya kapılmadan imkanlarımızı biraz daha tasarruflu kullanarak çalışmalarımıza devam ettik, ediyoruz. Bu açıdan başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere hükümetimizle görev alan bakanlarımıza, Yükseköğretim Kurulu Başkanımıza teşekkür ederiz.”

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