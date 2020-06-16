YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muş
  4. MŞÜ Rektörü Prof. Dr. Polat’tan Vali Gündüzöz ve Belediye Başkanı Asya’ya ziyaret

MŞÜ Rektörü Prof. Dr. Polat’tan Vali Gündüzöz ve Belediye Başkanı Asya’ya ziyaret

MUŞ HABERLERİ  | 16.06.2020 19:04 | Son Güncelleme

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Prof.

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, Vali Gündüzöz ve Belediye Başkanı Asya’yı ziyaret etti.
MŞÜ Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz ve Muş Belediye Başkanı Feyat Asya’ya makamlarında nezaket ziyaretlerinde bulundu. Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, ilk olarak Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz’ü makamında ziyaret ederek, üniversitenin pandemi sonrasında valilik ile yürütmekte olduğu çalışmaların yer aldığı konular konuşuldu. Sosyal mesafe kurallarının uyulduğu ziyaretin ardından Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, daha sonra Muş Belediye Başkanı Feyat Asya’yı ziyaret etti. Sohbet havasında gerçekleşen ziyarette çeşitli konularda istişarelerde bulunuldu.
Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat’ın, Vali Gündüzöz’e yaptığı nezaket ziyaretine Jandarma Kıdemli Albay Bülent Baykal ve İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ta eşlik etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Deniz ve havuza girerken bunlara dikkat! Deniz ve havuza girerken bunlara dikkat!
Antalya'da pes dedirten görüntü Antalya'da pes dedirten görüntü
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Üzüm işçilerinin yevmiye miktarı belli oldu

Üzüm işçilerinin yevmiye miktarı belli oldu

Gölcük Yaylası’nda öncelik doğa

Gölcük Yaylası’nda öncelik doğa

Yeni nesil Citroen hatchback C4, 30 Haziran'da tanıtılacak

Yeni nesil Citroen hatchback C4, 30 Haziran'da tanıtılacak

Vali Kaymak alkışlarla uğurlandı

Vali Kaymak alkışlarla uğurlandı

Niksar’da bir işyeri önünde yakalanan yılan doğaya salındı

Niksar’da bir işyeri önünde yakalanan yılan doğaya salındı

Van'da süt kazanına düşen ve vücudunun yüzde 60'ında yanık oluşan bebek hayata tutundu

Van'da süt kazanına düşen ve vücudunun yüzde 60'ında yanık oluşan bebek hayata tutundu

Muş Namaz Vakitleri 16 Haziran Salı

İmsak
02:51
Sabah
04:42
Öğle
12:20
İkindi
16:15
Akşam
19:48
Yatsı
21:31

Muş Nöbetçi Eczaneler16 Haziran Salı

Işık Eczanesi
Merkez
Ferhat Eczanesi
Bulanik
Büyük Eczanesi
Haskoy
Başak Eczanesi
Malazgirt
Bizim Eczanesi
Varto
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

MŞÜ Rektörü Polat: “Korona nedeniyle hüzünlü bir sene geçiriyoruz”

MŞÜ Rektörü Polat: “Korona nedeniyle hüzünlü bir sene geçiriyoruz”

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Baraj göletine düşen işçiyi arama çalışmaları yeniden başlatıldı

Baraj göletine düşen işçiyi arama çalışmaları yeniden başlatıldı

Muş polisinden 19 Mayıs klibi

Muş polisinden 19 Mayıs klibi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.