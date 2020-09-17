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MŞÜ Senatosu 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı kararını açıkladı

MUŞ HABERLERİ  | 17.09.2020 11:29 | Son Güncelleme

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ), senatonun 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı hakkında aldığı kararlarla ilgili açıklama yaptı.Muş Alparslan Üniversitesi, senatonun 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı hakkında aldığı kararlarla ilgili açıklama yaptı.

MŞÜ Senatosu 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı kararını açıkladı

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ), senatonun 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı hakkında aldığı kararlarla ilgili açıklama yaptı.
Muş Alparslan Üniversitesi, senatonun 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı hakkında aldığı kararlarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, “Akademik takvime göre 12 Ekim 2020 tarihinde derslerin başlayacağı Muş Alparslan Üniversitesinde 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında önlisans, lisans ve lisansüstü programların tamamında muafiyet sınavları hariç eğitim-öğretim faaliyetleri uzaktan öğretim yoluyla sürdürülecektir. Üniversite senatosunun 16 Eylül2020 tarihinde yapmış olduğu toplantı neticesinde; artan salgın vakalarıyla birlikte korona virüsle mücadelesinde sıkılaştırılan tedbirle. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün konuyla ilgili 4 Eylül 2020 tarihli ve 13588366-149 sayılı tavsiye kararı. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün konuyla ilgili kararının dikkate alınmasına dair Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 4 Eylül 2020 tarihli ve 75850160-104.01.02.04-E.55362 sayılı yazısı. Muş Valiliği İI Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 8 Eylül 2020 tarihli ve 233 numaralı kararı. Akademik birimlerin konuyla ilgili görüş ve önerileri değerlendirilerek 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı önlisans, lisans ve lisansüstü programlarında eğitim-öğretim faaliyetlerinin uzaktan öğretim yoluyla yapılmasına ve yalnızca nazırlık sınıfları için geçerli olmak üzere muafiyet sınavlarının her birimin kendi dersliklerinde yüz yüze icra edilmesine karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

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