YURTHABER
  4. MTB Başkanı Özcan’dan Müdür Tatlı’ya ziyaret

MTB Başkanı Özcan’dan Müdür Tatlı’ya ziyaret

MALATYA HABERLERİ  | 13.01.2020 11:01 | Son Güncelleme

Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı’yı makamında ziyaret etti.Samimi ve sıcak bir atmosferde gerçekleşen ziyarette, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, İl Müdürlü ğü tarafından yürütülen çalışmalar ve projeler hakkında bilgi vererek, istişarede bulundu.MTB Başkanı Ramazan Özcan ise, ’’Çalışmalarınızda başarılar diliyorum.

MTB Başkanı Özcan’dan Müdür Tatlı’ya ziyaret

Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı’yı makamında ziyaret etti.
Samimi ve sıcak bir atmosferde gerçekleşen ziyarette, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, İl Müdürlü ğü tarafından yürütülen çalışmalar ve projeler hakkında bilgi vererek, istişarede bulundu.
MTB Başkanı Ramazan Özcan ise, ’’Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Malatya’nın eğitim çıtasını daha da yükseltme adına başarılı projelere imza atacağınıza inanıyorum. Her konuda gerekli desteğimizi de vereceğimizi ayrıca belirtmek istiyorum" şeklinde konuştu.
İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, ziyaretlerinden dolayı Ramazan Özcan’a teşekkür ederek, memnuniyetini ifade etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Burası İstanbul! Hayran kalacaksınız Burası İstanbul! Hayran kalacaksınız
Pütürge’de karla mücadele sürüyorPütürge’de karla mücadele sürüyor
Fethi Sekin anısına halı saha turnuvasıFethi Sekin anısına halı saha turnuvası
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Malatya Namaz Vakitleri 13 Ocak Pazartesi

İmsak
06:10
Sabah
07:36
Öğle
12:40
İkindi
15:12
Akşam
17:34
Yatsı
18:55

Malatya Nöbetçi Eczaneler13 Ocak Pazartesi

Adafı Eczanesi
Merkez
Bahar Karakaş Eczanesi
Merkez
Kumsal Eczanesi
Merkez
Kurnazlar Eczanesi
Merkez
Lokman Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti Cumhurbaşkanı Vekili: "Tek güvencemiz Türkiye ve Türk halkıdır"

Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti Cumhurbaşkanı Vekili: "Tek güvencemiz Türkiye ve Türk halkıdır"

Malatyaspor USA Başkanı Teoman Mutlu, M.İdmanyurdu için büyük düşünüyor

Malatyaspor USA Başkanı Teoman Mutlu, M.İdmanyurdu için büyük düşünüyor

Piknikte Kayalıklardan Düşen Öğretmen Yaralandı

Piknikte Kayalıklardan Düşen Öğretmen Yaralandı

Mhp Malatya İl Başkanı Arif Yıldız:

Mhp Malatya İl Başkanı Arif Yıldız:

Malatya Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Asfalt Çalışmalarını İnceledi

Malatya Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Asfalt Çalışmalarını İnceledi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.