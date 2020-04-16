YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. MTB Başkanı Özcan’dan Özal ve Fendoğlu mesajı

MTB Başkanı Özcan’dan Özal ve Fendoğlu mesajı

MALATYA HABERLERİ  | 16.04.2020 15:21 | Son Güncelleme

Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, 8.

MTB Başkanı Özcan’dan Özal ve Fendoğlu mesajı

Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal ve Malatya eski Belediye Başkanı Hamit Fendoğlu’nun ölüm yıl dönümleri dolayısıyla mesaj yayımladı.
MTB Başkanı Ramazan Özcan, Özal ile ilgili mesajında, “Türkiye’nin gelişmesinin önünde engel olan birçok tabuyu ortadan kaldıran ve ülkemizin, dünya ile yarışır hale gelmesinde büyük emeği olan Türkiye Cumhuriyeti’nin 8. Cumhurbaşkanı değerli hemşehrimiz merhum Turgut Özal’ı rahmetle ve minnetle anıyoruz. Ülkemize kazandırdığı değerlerle adını siyasi tarihimizin mümtaz şahsiyetleri arasına yazdıran 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal, milletimizin sevgisini kazanmış saygın bir siyaset ve devlet adamıydı. Türk toplumunun yetiştirdiği uluslararası bir lider ve dünya siyasetçisi olan Turgut Özal, vizyoner kişiliği ile Türk siyasetinin önemli kilometre taşlarından biridir. Merhum Turgut Özal, ülkemize ivme kazandıran icraatları, demokratikleşme ve kalkınma sürecinde iz bırakan hizmetleriyle milletimizin takdirini kazanmıştır. Ülkemizin gelişmesi ve ilerlemesinde öncü rol oynamış, milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinmiştir. Türkiye’ye yeni ufuklar kazandıran yeniliklere imza atarken "tepeden inme hiçbir reform bir milletin ruhunu harekete geçiremez" diyerek halkın iradesine yaslanmış ve gerçekleştirdiği siyasi ve hukuki hamlelerle ülkemizde hürriyetlerin gelişmesini, demokrasinin güçlenmesini, ekonominin dışa açılmasını sağlamıştı. Kıymetli hemşehrimiz 8. Cumhurbaşkanımız merhum Turgut Özal’ı aramızdan ayrılışının 27. Yıl dönümünde bir kez daha saygı, rahmet ve şükranla anıyoruz” dedi.
“Fendoğlu örnek bir siyasetçiydi”
Başkanı Özcan, Hamit Fendoğlu’nun ölümünün 42. yıl dönümü dolayısıyla da, “Tarih boyunca önemli devlet, siyaset, bilim ve sanat adamı yetiştiren Malatya’mızın geçmişte yetiştirdiği önemli siyaset adamlarından birisi de merhum Hamit Fendoğlu’dur. Bombalı bir terör saldırısında, gelini ve torunlarıyla birlikte şehit edilen Malatya Belediyesi eski Başkanı ve Milletvekili Hamit Fendoğlu, bu ülkede örnek olarak gösterilen bir siyasetçiydi. Hemşehrimiz merhum Hamit Fendoğlu ile vefat eden gelini ve torunlarını saygı, rahmet ve şükranla anıyorum, ailesine ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum” ifadelerine yer verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Korkunç rakam! Ölenlerin sayısı...Korkunç rakam! Ölenlerin sayısı...
Ürküten tahmin: Minimum 7,2!Ürküten tahmin: Minimum 7,2!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ambulansların dezenfekte edildiği bölgeye destek çadırı kuruldu

Ambulansların dezenfekte edildiği bölgeye destek çadırı kuruldu

Afyonkarahisar'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Afyonkarahisar'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Sağlıktaki başarı, Türkiye'ye yönelik "güvenli liman" algısını güçlendiriyor

Sağlıktaki başarı, Türkiye'ye yönelik "güvenli liman" algısını güçlendiriyor

Korona virüse karşı jeotermal temizlik

Korona virüse karşı jeotermal temizlik

Önce tünele sonra pazara

Önce tünele sonra pazara

Çiftçiler yüzde 75 hibeli tohumları tarlalarına ekmeye başladı

Çiftçiler yüzde 75 hibeli tohumları tarlalarına ekmeye başladı

Malatya Namaz Vakitleri 16 Nisan Perşembe

İmsak
04:15
Sabah
05:42
Öğle
12:32
İkindi
16:13
Akşam
19:11
Yatsı
20:32

Malatya Nöbetçi Eczaneler16 Nisan Perşembe

Anıl Eczanesi
Merkez
Defne Eczanesi
Merkez
Konak Eczanesi
Merkez
Şifa Gül Eczanesi
Merkez
Tuba Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Pütürge kırmızısı çeşidinin geliştirilmesi projesi

Pütürge kırmızısı çeşidinin geliştirilmesi projesi

Seyahat için izin belgesi vefa grubu ve seyahat kurullarından alınacak

Seyahat için izin belgesi vefa grubu ve seyahat kurullarından alınacak

Malatya’da gıda denetimleri arttırıldı

Malatya’da gıda denetimleri arttırıldı

Korona virüs için sosyal medya uyarısı

Korona virüs için sosyal medya uyarısı

Üç kuşaktır "doğal sabun" satıyorlar

Üç kuşaktır "doğal sabun" satıyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.