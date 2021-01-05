MTB kayısıya sahip çıkıyor

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan’ı ziyaret ederek, bir süre sohbet etti. Ziyarette konuşan Başkan Güder, “Malatya’mızın can damarı Malatya Ticaret Borsası Kayısı’mızın sahibidir” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ile birlikte MTB Başkanı Ramazan Özcan’ı ziyaret etti. Battalgazi Belediyesi olarak Sivil Toplum Kuruluşları ile istişareye önem verdiklerini dile getiren Başkan Güder, lisanslı depoculuğun önemine vurgu yaparak, Malatya kayısısının hak ettiği değeri lisanslı depoculuk ile gördüğünün altını çizdi. Başkan Güder’in yatırım ve çalışmalarıyla Battalgazi’nin ciddi anlamda cazibe merkezine dönüştüğünü ifade eden Başkan Özcan ise Battalgazi Belediyesi ile sürekli istişare içinde olduklarını vurguladı.

“Ziyaretten dolayı teşekkür ediyorum”

Gerçekleştirilen ziyaretten dolayı memnuniyeti dile getiren Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, “Malumunuz 24 Ocak depreminde Battalgazi’miz en çok hasar alan ilçelerin başında yer alıyordu. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, bir taraftan ilçe için yatırımlarını hayata geçirirken, diğer yandan da depremzede ailelerin konutlarının teslim edilmesi için yoğun çaba ve mesai ortaya koyuyor. Başkanımız imar ile ilgili çok güzel çalışmalara imza attı. Başkanımızın yatırım ve çalışmalarıyla Battalgazi’miz ciddi anlamda cazibe merkezine döndü. Bugün ki ziyarette beni ziyadesiyle memnun etti. Gerçekleştirilen ziyaretten dolayı teşekkürlerimi iletiyorum” şeklinde konuştu.