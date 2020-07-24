MTOSB Başkanı Tekli: “Son yıllarda bölgemize yoğun talep var”

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Başkanı Sabri Tekli, bölgedeki firma sayısının 2019’da 190’a yükseldiğini belirterek, limana çok yakın bir bölge olmaları dolayısıyla son yıllarda farklı illerden yoğun talep olduğunu söyledi. 3. Bölgede yerleri kalmadığını kaydeden Tekli, 4. ve 5. Bölgelerin çalışmalarına tüm hızla devam etiklerini vurguladı.

MTOSB Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli, bölgede faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarını ziyaret ederek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Tekli’ye ziyaretlerde, Denetim Kurulu Üyesi Yılmaz Akyüz ve Bölge Müdürü Halil Yılmaz da eşlik etti.

“Bölgemizden çıkacak tüm yenilikçi ürünleri destekliyoruz”

Bölgede elektronik sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Halis Bayat ve Yönetim Kurulu Üyesi Alper Bayat’ı ziyaret eden Başkan Tekli, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Önümüzdeki günlerde inovatif yatırımlar planladıklarını belirten Halis Bayat’ı tebrik eden Tekli, “Bölgemizden çıkacak tüm yenilikçi ürünleri destekliyoruz. Bu anlamda MTOSB Yönetim Kurulu olarak sizleri desteklemek bizlerin görevi. Bölgemiz içerisinde kurulan Model Fabrika ve İnovasyon Merkezi de bu anlamda siz sanayicilerimize hizmet edecek. Sizlerin bu azimli çalışmaları mutlaka karşılığını alacaktır. Cari açığın kapanması açısından ülkemizin ileri teknoloji ürünlere ve bunun ihracatına çok ihtiyacı var. Sizlerin yenilikçi girişimleri diğer sanayicilerimize de ilham kaynağı olacaktır” dedi.