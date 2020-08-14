MTOSB, temmuzda elektrik tüketiminde tarihinin rekorunu kırdı

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB), kurulduğu 1993 yılından bu yana geçen 27 yılın ardından temmuz ayında tarihi bir rekor kırarak bugüne kadarki en yüksek elektrik tüketimini gerçekleştirdi. MTOSB Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli, “Pandemi döneminde üretimden vazgeçmeyen sanayicilerimiz enerji tüketim rakamlarında, istihdamda ve ihracatta tarihi rekorlara imza atıyorlar’ dedi.

MTOSB Başkanı Tekli, bir açıklama yaparak, yılın ilk 7 aylık enerji tüketim performanslarını değerlendirdi. 2019 yılının ilk 7 ayında MTOSB sınırları içerisinde 251 milyon 426 bin 536 kwh elektrik tüketimi gerçekleştirildiğini belirten Tekli, bu rakamın 2020 yılının ilk 7 ayında 283 milyon 318 bin 265 kwh olarak gerçekleştiğini kaydetti.

“Temmuzda tarihimizin en yüksek elektrik tüketimini gerçekleştirdik”

Kurulduğu 1993 yılından bu yana 2020 yılı temmuz ayında ilk kez bu kadar yüksek bir elektrik tüketimi gözlemlendiğini kaydeden Tekli, “Yıllık bazda enerji tüketim rakamlarımız artış gösteriyor, fakat temmuz ayında tarihimizin en yüksek elektrik tüketimini gerçekleştirdik. Temmuz ayında 44 milyon 421 bin kwh elektrik tüketiminin gerçekleştiği bölgemizdeki sanayicilerimiz ile ne kadar gurur duysak azdır” diye konuştu.