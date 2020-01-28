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MTOSB’den deprem bölgesine 7 tır yardım malzemesi gönderildi

MERSİN HABERLERİ  | 28.01.2020 11:40 | Son Güncelleme

Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi’nde (MTOSB) yer alan firmalarca temin edilen 7 tır yardım malzemesi, Elazığ ve Malatya’daki depremzedelere ulaştırılmak üzere deprem bölgesine gönderildi.Mersin Valisi Ali İhsan Su’nun katılımı ile MTOSB’de bir araya gelen sanayiciler, sağladıkları temel ihtiyaç malzemelerini tırlara yükleyerek dualar eşliğinde Elazığ ve Malatya’ya gönüllü olarak gönderdi.

MTOSB’den deprem bölgesine 7 tır yardım malzemesi gönderildi

Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi’nde (MTOSB) yer alan firmalarca temin edilen 7 tır yardım malzemesi, Elazığ ve Malatya’daki depremzedelere ulaştırılmak üzere deprem bölgesine gönderildi.
Mersin Valisi Ali İhsan Su’nun katılımı ile MTOSB’de bir araya gelen sanayiciler, sağladıkları temel ihtiyaç malzemelerini tırlara yükleyerek dualar eşliğinde Elazığ ve Malatya’ya gönüllü olarak gönderdi. 7 tır dolusu gıda, ısınma, giyim ve temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan depremzedelerin kullanımına uygun ürünleri, MTOSB Başkanı Sabri Tekli önderliğinde özenle seçen sanayiciler ve firma yetkilileri tek yürek oldu.
Türkiye’nin yardımseverliği ve birliktelik gücünü vurgulayan Vali Ali İhsan Su, yardımlarını esirgemeyen herkese teşekkür ederek, vatandaşların yardım yapmadan önce mutlaka AFAD Başkanlığı ile iletişime geçmesi gerektiğine dikkat çekti. Su, “Öncelikle depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli yakınlarına ve ülkemize başsağlığı, yaralılarımıza ise acil şifalar diliyorum. Depremi hisseden bölgedeki tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Böyle günlerde ülkemizin yardımseverliği ve birlikteliği çok önemli. MTOSB ve AFAD Başkanlığı koordinesinde yardım tırlarımızı oluşturduk. Ayni yardım yapmak isteyen tüm vatandaşlarımıza şunu söylemek istiyorum; AFAD Başkanlığı veya AFAD Müdürlüğü ile irtibata geçerek ihtiyaç durumuna göre hareket etmelidirler. Maddi yardım yapmak isteyen vatandaşlarımız da valiliğimize başvurarak ve SMS yolu ile yardım yapabilirler. Maddi manevi yardımlarını esirgemeyen herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum” dedi.
MTOSB Başkanı Tekli ise Elazığ ve Malatya’da yaşanan depremin üzüntüsünü yaşadıklarını ifade ederek, zor durumda olan vatandaşların her zaman yanında olduklarını dile getirdi. Tekli, MTOSB bünyesinde bulunan sanayicilere ve firma yetkililerine yardım tırları için teşekkür etti. Tekli, “Yaşanan felaketten dolayı hepimiz oldukça üzgünüz. Milletimizin en önemli özelliği zor günlerde birlik olmak ve kenetlenmektir. Zor günlerde her zaman olduğu gibi bugünde zorda kalanlara yardıma koşmak hepimizin görevidir. Bu bağlamda yardımlarını esirgemeyen başta sanayicilerimiz olmak üzere herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu acı depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.

MTOSB’den deprem bölgesine 7 tır yardım malzemesi gönderildi

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