MTSO Başkanı Kızıltan: “Türkiye’nin geleceği planlanmalıdır”

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, Türkiye’de yatırımların artık ülke sathına yayılması gerektiğini belirterek, “Yatırımlar, bölgelerin stratejik, jeopolitik, coğrafi, iklim, toprak yapısı, yeraltı ve yerüstü kaynakları değerlendirilebilecek şekilde yayılması gerekmektedir. Türkiye’nin geleceği artık planlanmalıdır” dedi.

MTSO Başkanı Kızıltan, bir açıklama yaparak, korona virüs (Covid-19) salgını sonrası Türkiye’nin karşı karşıya kalacağı muhtemel gelişmeleri değerlendirdi. Kısa sürede yayılıp dünya çapında bir pandemi haline gelen Covid-19’un, dünyada hiçbir ülkenin bu çapta olumsuz sonuçlar doğuracağını beklemediği bir durum olduğuna dikkat çeken Kızıltan, “Dünyanın en gelişmiş ülkelerinin bile çaresizliğini gördük. Türkiye olarak salgınla etkin mücadelemiz ve üretim sektörlerinin üretmeye devam etmesiyle hiçbir konuda arz sorunu yaşamayan bir Türkiye manzarası bize umut verdi” ifadelerini kullandı.

“KOBİ’lerin finansman sorunu kredilere bağlı çözülmemeli”

Türkiye’nin üretim alt yapısı ve yeteneğinin hayli yüksek olduğunu vurgulayan Kızıltan, ancak salgın sonrası normalleşmeyle istihdam ve finansmanın, önemli bir sorun olarak ortaya çıkacağına işaret etti. Türkiye’nin, bu sorunların çözümü yönünde hazırlıklı olması gerektiğinin altını çizen Kızıltan, şunları kaydetti:

“Şu anda özellikle küçük esnaf ve işletme boyutunda hem patronlar hem de işçileri işsiz kalmış durumda. KOBİ’lerimizin ertelenen, ötelenen ödemeleri, vergileri, kredileri, kiraları gibi her şeyin üst üste birikeceği ve çok ağır yüklerin oluşacağı gerçeği ortada. Normalleştiğimizde o yüklerle nasıl baş edebileceğimizin hesaplarının şimdiden yapılmış olması gerekiyor. O gün geldiğinde Türkiye nasıl bir mali tablo, istihdam ve toplumsal sorunla karşılaşacak, bunun bir analizi, hesaplaması ve yol haritası mutlaka yapılmalıdır. O gün geldiğinde hazırlıklı olmalıyız. Artık KOBİ’lerimizin finansman sorununu kredilere bağımlı olarak değil de farklı yöntemlerle çözmemiz gerekiyor. KOBİ’lerimizi sağlam sermaye ve finansman koşullarına kavuşturmamız lazım. Bunun da ortaklıkların kurulmasının teşvik edilmesiyle mümkün olabileceğini düşünüyorum.”