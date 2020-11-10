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MTSO Başkanı Kızıltan’dan Bakan Elvan’a kutlama

MERSİN HABERLERİ  | 10.11.2020 14:56 | Son Güncelleme

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirilen Mersin Milletvekili Lütfi Elvan’a başarı dileklerinde bulundu.Elvan’ın yeni görevinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kızıltan, “Bu kararı çok yerinde ve olumlu buluyorum.

MTSO Başkanı Kızıltan’dan Bakan Elvan’a kutlama

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirilen Mersin Milletvekili Lütfi Elvan’a başarı dileklerinde bulundu.
Elvan’ın yeni görevinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kızıltan, “Bu kararı çok yerinde ve olumlu buluyorum. Elvan, bugüne kadar üstlendiği her görevi en başarılı şekilde yürütmüştür. Hazine ve Maliye Bakanı olarak da çalışmalarını layıkıyla devam ettireceğinden eminiz. Mersin Milletvekilimiz Elvan’ın yeni görevinin ülke ve Mersin’e hayırlı olmasını dilerim” dedi.

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