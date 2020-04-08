YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. MTSO Başkanı Sadıkoğlu, bankaları pozitif ayrımcılığa davet etti

MTSO Başkanı Sadıkoğlu, bankaları pozitif ayrımcılığa davet etti

MALATYA HABERLERİ  | 08.04.2020 16:13 | Son Güncelleme

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, önce deprem sonra ise korona virüsten zarar gören iş dünyasına yardımcı olma bakımından bankaları pozitif ayrımcılığa davet edip, "İyi günde varsınız kötü günde yoksunuz" dedi.İş dünyasının içinde bulunduğu sıkıntıdan söz eden ve özellikle özel bankaların başvuruları geri çevirmelerine sitem eden Türkiye Odaları ve Borsalar Birliği (TOBB) yönetim kurulu üyesi, aynı zamanda MTSO Başkanı olan Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, yaptığı açıklamada, “Devletimizin açıkladığı destekler için üyelerimiz bankalara gittiğinde, limit bitti, bize yazı gelmedi gibi bahane ve gerekçelerle başvurusu dahi alınmadan geri çevriliyor.

MTSO Başkanı Sadıkoğlu, bankaları pozitif ayrımcılığa davet etti

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, önce deprem sonra ise korona virüsten zarar gören iş dünyasına yardımcı olma bakımından bankaları pozitif ayrımcılığa davet edip, "İyi günde varsınız kötü günde yoksunuz" dedi.
İş dünyasının içinde bulunduğu sıkıntıdan söz eden ve özellikle özel bankaların başvuruları geri çevirmelerine sitem eden Türkiye Odaları ve Borsalar Birliği (TOBB) yönetim kurulu üyesi, aynı zamanda MTSO Başkanı olan Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, yaptığı açıklamada, “Devletimizin açıkladığı destekler için üyelerimiz bankalara gittiğinde, limit bitti, bize yazı gelmedi gibi bahane ve gerekçelerle başvurusu dahi alınmadan geri çevriliyor. KGF’nin oluşturduğu 250 milyar TL kredi hacmi önce bankalar arasında bölündü. Bankalar da şubelerine dağıttı. Devletimiz zaten riskin yüzde 80’ini üstleniyor Buradan tüm bankalara seslenmek istiyorum. 24 Ocak’ta yaşamış olduğumuz depremin yıkıntıları bitmeden birde üstüne korona virüs darbesiyle yara alan şehrimize bu süreçte destek olunmayacaksa ne zaman olunacak. Üyelerimiz sayesinde karlılıklarınızı artırdınız. Şubelerinizi çoğalttınız. Yarın bu kötü günler geçtiğinde 8 bin 500 üyemizin kapısını yine çalacaksınız” ifadelerini kullandı.
Bazı özel bankaların iyi günde var olduğunu, kötü günde olmadıklarını, bazı özel bankaların yanlarında durmadıklarını belirten Sadıkoğlu, “Bu sıkıntılı dönemde yanımızda duranları ve yanımızda durmayanları iş dünyası hiç bir zaman unutmayacaktır. İş dünyasının hafızası güçlüdür. Bunu fırsata çevirmek isteyen, yanımızda durmayan, fiyat yükselten ertelemelerde hiçbir şey olmamış gibi ya da kredi verirken hiç bu süreçler yaşanmıyormuş gibi davranarak hem evrak noktasında hem teminat noktasında normal zamanlarda bile istenmeyen belgelerin istenildiği, kredi vermekte zorlanıldığı duyumları üyelerimizden alıyoruz. Özel bankalar, üyelerimize destek olun. Bu zorlu süreci gelin beraber el birliğiyle üstesinden gelelim Bu dönem karlılık düşünecek şirket seçecek dönem değil. Hepimiz aynı gemideyiz Reel sektör olmazsa bankacılık sektörü de olmaz. İşverenler başta olmak üzere bu zorlu süreçte stres yaşanmamalı Çünkü sürecin ne zaman biteceği ile ilgili bir öngörüde bulunamıyoruz. Malatya’da bulunan tüm bankalara ve yetkililerine sesleniyorum; bankalar bu konuda mutlaka adım atmalı. Son 2-3 ay içinde şehrimizin yaşadığı deprem ve korona virüs salgınından dolayı sizleri Malatya’mız için pozitif ayrımcılık yapmaya davet ediyorum" diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Makineye koymadan önce sakın yıkamayın Makineye koymadan önce sakın yıkamayın
Maskeli nikah dönemi!Maskeli nikah dönemi!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Diyarbakır Valiliği: "Kulp'taki terör saldırısında 5 sivil vatandaşımız şehit oldu."

Diyarbakır Valiliği: "Kulp'taki terör saldırısında 5 sivil vatandaşımız şehit oldu."

Altındağ’da "Alo Covid” hattı

Altındağ’da "Alo Covid” hattı

Erdemir ve Erdemir Maden'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 8 milyon lira bağış

Erdemir ve Erdemir Maden'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 8 milyon lira bağış

Görev başındaki polis, jandarma ve sağlık çalışanlarına kandil simidi ikram edildi

Görev başındaki polis, jandarma ve sağlık çalışanlarına kandil simidi ikram edildi

Burhan Çakır, Erzincan İl Müftüsü olarak atandı

Burhan Çakır, Erzincan İl Müftüsü olarak atandı

Van’da 5 bin 550 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van’da 5 bin 550 paket kaçak sigara ele geçirildi

Malatya Namaz Vakitleri 8 Nisan Çarşamba

İmsak
04:29
Sabah
05:54
Öğle
12:34
İkindi
16:11
Akşam
19:03
Yatsı
20:23

Malatya Nöbetçi Eczaneler 8 Nisan Çarşamba

Dörtyol Eczanesi
Merkez
İpek Eczanesi
Merkez
Oktay Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Merkez
Yiğit Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü trafik kazasında öldü

Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü trafik kazasında öldü

Korona virüs için sosyal medya uyarısı

Korona virüs için sosyal medya uyarısı

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Sokak Hayvanları İçin Su İsteği

Sokak Hayvanları İçin Su İsteği

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.