YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. MTSO Başkanı Sadıkoğlu’ndan Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümü mesajı

MTSO Başkanı Sadıkoğlu’ndan Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümü mesajı

MALATYA HABERLERİ  | 25.08.2020 18:52 | Son Güncelleme

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malazgirt Zaferi’nin 949.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malazgirt Zaferi’nin 949. Yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
MTSO Başkan Sadıkoğlu, Türk Milleti’ne Anadolu’nun kapılarının ardına kadar açılmasını sağlayan 1071 Malazgirt Zaferi’nin 949. yıl dönümünü coşku, heyecan ve gururla kutladıklarını belirtti. Sadıkoğlu, konu ile ilgili mesajında, "Ülkemizin tarihi diğer milletlere örnek olacak birçok zaferle doludur. Malazgirt Zaferi de Türk Milleti’nin kaderini değiştiren en şanlı zaferlerimizden birisidir. Büyük ecdadımızın bize bıraktığı bu gurur gelecek için bize ışık tutmakta ve inandıktan sonra her şeyin üstesinden gelebileceğimizin en açık örneği olmaktadır. Bugün milletimiz aynı inanç ve kararlılıkla birlik ve beraberliğine sahip çıkmakta, geçmişinden daha görkemli bir geleceğe ulaşmak için birlikte çalışmaktadır. Yıllardır ‘Malazgirt Ruhu’ milletimize ilham kaynağı olmuş ve 15 Temmuz gecesi milletimiz yine aynı destanı bu sefer yürekleriyle yazmıştır. Umut ediyoruz ki ülke ekonomimizde ‘Malazgirt Ruhu’ gibi yeniden canlanıp üretime, ihracata, teknolojik yenilenmeye doğru ilerler. Bütün ihtiyaçlarını kendisi üretebilecek bir dönüşüme sahip olarak coğrafyamızda örnek sanayisi olan bir ülke haline gelmeyi umut ediyoruz. İş dünyası olarak bütün arzumuz budur. Bu duygu ve düşüncelerle 26 Ağustos 1071 yılında kazandığımız Malazgirt Zaferi’nin 949. yıl dönümünde Anadolu’yu bizlere ebedi vatan kılan Sultan Alparslan ve şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerine yer verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Malibu güzelleri nefes kesti! Malibu güzelleri nefes kesti!
Maskeli nikah dönemi!Maskeli nikah dönemi!
En Çok Okunan Yerel Haberler

Malatya Namaz Vakitleri 25 Ağustos Salı

İmsak
04:15
Sabah
05:43
Öğle
12:34
İkindi
16:16
Akşam
19:15
Yatsı
20:36

Malatya Nöbetçi Eczaneler25 Ağustos Salı

Adafı Eczanesi
Merkez
Oktay Eczanesi
Merkez
Rehber Eczanesi
Merkez
Sevinç Eczanesi
Merkez
Yıldırım Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Yeni Malatya Stadyumunun zemini bakıma alındı
Yeni Malatya Stadyumunun zemini bakıma alındı
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Mini Hayvanat Bahçesi İlgi Görüyor
Mini Hayvanat Bahçesi İlgi Görüyor
Malatya'da 'cinsiyet Farklılaşma Bozuklukları' Kursu Düzenlenecek
Malatya'da 'cinsiyet Farklılaşma Bozuklukları' Kursu Düzenlenecek
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.