MTSO Meclis üyeleri, özel okullara destek istedi

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Eğitim Hizmetleri Meslek Komitesi üyeleri, önümüzdeki yıl yaklaşık 650 bin öğrenci fazlası olacağını, ancak devlet okullarında bunun karşılayacak sınıf olmadığını belirttiler. Bu sıkışıklığın ortadan kalkabilmesi için özel okulların öneminin daha da arttığına dikkat çeken Komite Üyeleri, özel öğretim kurumlarına daha fazla destek verilmesini istediler.

28 No’lu Komite Meclis Üyeleri sektöre ilişkin değerlendirmeler yaptı. Üzerinde en çok durulan konu ise teşvikler oldu.

Güner: “Özel okullara destek bekliyoruz”

Meclis Üyesi Tamer Güner, son dönemlerde özel okullarda artan sorunlara dikkat çekti. Özel öğretimde girdi maliyetlerinin çok yüksek olduğunu dile getiren Güner, kitap satışlarında olduğu gibi eğitimde de KDV’nin kaldırılmasını beklediklerini söyledi. SGK primlerinin yüksek olması nedeniyle de zorlandıklarını belirten Güner, aynı zamanda devlet okullarında olduğu gibi özel okullarda da elektrik ve su maliyetlerinin düşürülmesini beklediklerini ifade etti. 4+4+4 sisteminin başlangıç döneminde eğitime başlayanlarla 6 yaşında eğitime başlayan öğrencilerin gelecek yıl 8’inci sınıftan 9’uncu sınıfa geçişte çakışacak olmaları nedeniyle yüzde 54’lük öğrenci artışı yaşanacağını açıklayan Güner, “Yaklaşık 650 bin öğrenci fazlası olacak. Devlet okulları kütüphanelerini, laboratuvarlarını sınıfa çeviriyor. Mevcut sınıf kapasiteleri 50’ye dayandı ancak yer yok. Bu öğrencilerin yerleştirilebilmeleri için çok sayıda yeni okul inşa edilmesi gerekli. Bunun bir yıl içinde yapılabilmesi çok olası görünmüyor. Bu sıkışıklığın ortadan kalkabilmesi adına özel okulların önemi daha da artıyor. Özel okulların rahatlatılabilmesi adına destek bekliyoruz” dedi.