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MTSO Meclis Üyesi Demirtaş’tan rekolte açıklaması

MALATYA HABERLERİ  | 16.06.2020 15:01 | Son Güncelleme

Kayısıda bu sezon için açıklanan tahmini rekolteyle ilgili açıklama yapan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi Merdan Demirtaş, rekoltenin yüksek açıklandığını belirterek komisyonun yeniden kurulması gerektiğini ifade etti.MTSO’da basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Meclis Üyesi Merdan Demirtaş, 2020 yılı kayısı sezonu öncesi Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce yaş kayısı rekoltenin 381 bin 737 ton, kuru kayısı da ise 85 bin 275 ton olarak açıklandığını anımsattı.

MTSO Meclis Üyesi Demirtaş’tan rekolte açıklaması

Kayısıda bu sezon için açıklanan tahmini rekolteyle ilgili açıklama yapan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi Merdan Demirtaş, rekoltenin yüksek açıklandığını belirterek komisyonun yeniden kurulması gerektiğini ifade etti.
MTSO’da basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Meclis Üyesi Merdan Demirtaş, 2020 yılı kayısı sezonu öncesi Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce yaş kayısı rekoltenin 381 bin 737 ton, kuru kayısı da ise 85 bin 275 ton olarak açıklandığını anımsattı. Komisyon üyelerinin açıklanan tahmini rekoltenin Tarım İl Müdürlüğü’nün bazı taahhütleri üzerine onayladığını dile getiren Demirtaş, “Rekolte miktarı Tarım İl Müdürlüğü yetkililerinin söylemleri üzerine en az 10 bin ton fazla açıklanmıştır” iddiasında bulundu.
MTSO olarak komisyona kendisinin katıldığını aktaran Demirtaş, “Yaptığımız çalışma sonucunda Malatya çiftçisinin hakkını savunmak için gayret ettik ancak Tarım İl Müdürlüğü’nde yapılan komisyon çalışmasında bize söylenen, bu yıl kayısı rekoltesinin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanacağı, TMO alım yapacağı ve taban fiyat açıklanacağı şeklindeydi. Bu söylemlere göre bu durum Malatya için bir ilk olacak ve Malatya çiftçisi ticari anlamda karlı çıkacaktı. Bizden bu durum göz önünde bulundurularak rekoltenin mevcut rakamın üzerinde açıklanması talep edildi. Bizler de TMO kayısı alımı yapsın, kayısı için bir taban fiyat belirlensin, çiftçimizin hakkı korunsun diye komisyon olarak bu rakamı kabul ettik” dedi.
MTSO’nun Malatyalı üreticinin menfaati doğrultusunda alınacak her kararı destekleyeceği, zararına olacak tüm işlerin ise karşısında olacağına vurgu yapan Demirtaş, Tarım İl Müdürlüğü’nün taahhütlerinin gerçekleşmediğini ve en az 10 bin ton fazla açıklanan rekolte miktarının doğuracağı mağduriyetten ötürü vicdani sorumluluk duyulduğunu dile getirdi. Demirtaş açıklamasını şöyle sürdürdü:
“Gelinen noktada Bakanlık tarafından rekolte açıklaması yapılmadığı gibi taban fiyatı açıklanması ve TMO’nun alım yapılacağına dair bir açıklama da gelmedi. Bu durum çiftçimizi mağdur duruma düşürmüş oldu. Biz bu nedenle komisyonun yeniden toplanarak sağlıklı bir rekolte açıklaması yapmasını talep etmekteyiz”

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