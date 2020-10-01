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MTSO Meclisi’nden Azerbaycan’a destek

MALATYA HABERLERİ  | 01.10.2020 14:44 | Son Güncelleme

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Eylül ayı Meclis Toplantısında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Ermenistan’ın hukuksuz saldırıları karşısındaki haklı mücadelesinde kardeşimiz, can Azerbaycan’ın yanındayız” dedi.MTSO 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonunda gerçekleşen Eylül ayı meclis toplantısı pandemi tedbirleri kapsamında online olarak gerçekleştirildi.

MTSO Meclisi’nden Azerbaycan’a destek

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Eylül ayı Meclis Toplantısında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Ermenistan’ın hukuksuz saldırıları karşısındaki haklı mücadelesinde kardeşimiz, can Azerbaycan’ın yanındayız” dedi.
MTSO 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonunda gerçekleşen Eylül ayı meclis toplantısı pandemi tedbirleri kapsamında online olarak gerçekleştirildi. Meclis Başkanı Hasan Özkan, Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’nun katılımı ile gerçekleşen video konferansta Ermenistan’ın yaklaşık 30 yıldır işgal altında tuttuğu Dağlık Karabağ bölgesindeki sivil yerleşim yerlerine saldırıları gündeme geldi.
Mecliste üyelere video konferans ile seslenen MTSO Başkanı Sadıkoğlu, Ermenistan’ın uluslararası hukuka göre Azerbaycan toprağı olan bölgede gerçekleştirdiği hukuksuz saldırıların kabul edilmesinin mümkün olmadığını dile getirdi. Azerbaycan’ın Ermenistan’a karşı başlattığı karşı harekat ile uzun yıllardır işgal altında olan birçok köyü geri aldığını anımsatan Sadıkoğlu, “Ermenistan’ın yıllardan beri süregelen ve bölgede gerilimi yükselten saldırılarına son vererek, işgalci konumunda bulunduğu Azerbaycan topraklarından geri çekilmesinin, bölgede kalıcı barışın sağlanması adına en doğru hamle olacağı kanaatindeyiz” dedi
“Kardeşlerimiz haklı bir mücadele içerisindedir”
Yukarı Karabağ’daki Ermenistan işgali ile uzun yıllardır uluslararası hukukun çiğnendiğine vurgu yapan Sadıkoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Maalesef bölge barışı adına ciddi bir sorun olan işgal karşısında uluslararası toplum sessiz kalmakta, MİNSK Grubu gibi barışıl çözüm adına kurulan komisyonlar on yıllardır herhangi bir sonuç ortaya koyamamaktadır. Bu sessizlikten güç alan Ermenistan ise hukuksuz işgale ve saldırılarına devam etmektedir. Ermenistan’ın bu son saldırıları karşısında uluslararası hukuktan doğan haklarını kullanan kardeş ülkemiz Azerbaycan haklı bir mücadele içerisindedir. Arzumuz bölgede devam eden çatışmaların bir an evvel barışçıl bir çözüme kavuşması ve kalıcı barışın sağlanmasıdır. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak, toplumumuzun ezberindeki “iki devlet bir millet” şiarıyla, kardeşimiz, can Azerbaycan’ın haklı mücadelesinde her daim yanlarında olduğumuzu ifade ediyor, bu harekatta hakka yürüyen tüm asker ve sivil şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyoruz.”

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