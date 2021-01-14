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MTSO’dan öğrencilere 103 tablet bilgisayar

14.01.2021 13:34 | Son Güncelleme:
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MTSO’dan öğrencilere 103 tablet bilgisayar

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), TOBB tarafından başlatılan kampanya kapsamında, korona virüs sürecinde uzaktan eğitim alan ancak bilgisayarı olmayan öğrencilere 103 adet klavyeli tablet bilgisayar hediye etti.Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde başlatılan kampanyaya bir destek de MTSO’dan geldi.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), TOBB tarafından başlatılan kampanya kapsamında, korona virüs sürecinde uzaktan eğitim alan ancak bilgisayarı olmayan öğrencilere 103 adet klavyeli tablet bilgisayar hediye etti.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde başlatılan kampanyaya bir destek de MTSO’dan geldi. MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan ve Meclis Başkanı Hamit İzol, TOBB ile oda ve borsalarca, online eğitim alan ihtiyaç sahibi öğrencilere 30 bin klavyeli tablet desteği kapsamında, TOBB ve MTSO tarafından temin edilen 103 adet tableti, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca’ya teslim etti. Teslim törenine, MTSO Eğitim Hizmetleri Komitesi Meclis üyeleri Tamer Güner ile Yalçın Balcı da katıldı.
Kızıltan, birçok sorunun temelinde, iki unsur olan eğitim ve insan kaynağının niteliği konularının yattığını belirterek, “İnsan odaklı eğitim yaklaşımını anlamlı buluyoruz. Çocuklarımız nitelikli insan kaynağımızın temeli, insan kaynağımız ise geleceğimizdir. Tüm bunların üstünde eğitim şemsiyesi vardır. Biz de ihtiyacı olan öğrencilerimizin eğitimden yoksun kalmamaları için çorbada bir tuzumuzun olmasını istedik. TOBB ve MTSO olarak eğitime desteğimizin her zaman devam edeceğini taahhüt ediyoruz" dedi.

MTSO’dan öğrencilere 103 tablet bilgisayar

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