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MTTB Kayseri Şube Başkanı Akın Kaya: “Zincirler kırılacak, Ayasofya açılacak”

KAYSERİ HABERLERİ  | 10.06.2020 16:46 | Son Güncelleme

Milli Türk Talebe Birliği Kayseri Şube Başkanı Akın Kaya, Ayasofya Camii ile ilgili yaptığı açıklamasında, “Zincirler kırılacak, Ayasofya açılacak” dedi.Akın Kaya açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:“Bilindiği üzere tarihi camilerin müzeye, depoya ve hatta ahıra çevrildiği, içlerindeki yüzlerce nadide eserin talan edildiği bir dönemde malesef Ayasofya Camii de 1934 yılında alınan bir Bakanlar Kurulu kararı ile müzeye çevrilmiştir.

MTTB Kayseri Şube Başkanı Akın Kaya: “Zincirler kırılacak, Ayasofya açılacak”

Milli Türk Talebe Birliği Kayseri Şube Başkanı Akın Kaya, Ayasofya Camii ile ilgili yaptığı açıklamasında, “Zincirler kırılacak, Ayasofya açılacak” dedi.
Akın Kaya açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:
“Bilindiği üzere tarihi camilerin müzeye, depoya ve hatta ahıra çevrildiği, içlerindeki yüzlerce nadide eserin talan edildiği bir dönemde malesef Ayasofya Camii de 1934 yılında alınan bir Bakanlar Kurulu kararı ile müzeye çevrilmiştir. Bizans’tan çok Bizansçı, Batıdan daha Batıcı olan ve milletin değerleriyle daima kavgalı olan malum zihniyet, ecdadın bize bıraktığı en büyük miraslardan Ayasofya’nın kıymetini de bilememiştir. Cihanın en güzel beldelerinden İstanbul’un kalbi mübarek mekan Ayasofya’nın müzeye çevrilmesi Türk tarihine, mukaddesatına, ruhuna, ihanetlerin en büyüğü olmuş ve öz ruhumuz müzeye kaldırılmıştır. Fatih Sultan Mehmet’in kıyamete kadar camii olarak kalmasını bütün insanlığa emanet ve vasiyet ettiği Ayasofya, secdeye hasret kalmıştır. Artık Ayasofya açılmalıdır. Türk’ün bahtıyla beraber açılmalıdır. Üstad Necip Fazıl’ın dediği gibi Ayasofya’yı kapalı tutmak, Yunanlıya "Ben yapamıyorum, sen gel de kendi hesabına aç!" demekten farksızdır. Ayasofya açılacak. Hem de öylesine açılacak ki, kaybedilen bütün mânalar, zincire vurulmuş masumlar gibi onun içinden fırlayacak. Öylesine açılacak ki, bu millete iyilik ve kötülük etmişlerin dosyaları da onun mahzenlerinde ele geçecek. Bu noktada ülkemiz, milletimiz ve tüm dünya Müslümanlarının gözü, kulağı haline gelen ve hasretle beklenen Ayasofya Camii ile ilgili olarak Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a bu süreçte sonsuz destek olacağımızı kamuoyuna ilan ediyoruz. Ayasofya’nın müze kaldığı her gün bizler için ızdırap, cami olarak ibadete açıldığı gün ise tüm dünya Müslümanları için bayram olacaktır. Evet, Ayasofya’yı artık önüne geçilmez bu sel açacak. Zincirler kırılacak Ayasofya açılacak”

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