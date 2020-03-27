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MTÜ korona virüse karşı yerli ve kurumsal imkanları kullanıyor

MALATYA HABERLERİ  | 27.03.2020 13:58 | Son Güncelleme

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ), korona virüse karşı mücadele ve tedbirler konusunda bütçe kullanılmadan kurumsal imkanları ile yerli yerel imkanları bir araya getirerek kullanıyor.MTÜ’de personellerin kullanımı için maske üretimi üniversiteye bağlı Yeşilyurt Meslek Yüksekokulu Moda Tasarım Bölümü öğretim üyelerince üretimi yapılarak, personellere dağıtılmaya başlandı.

MTÜ korona virüse karşı yerli ve kurumsal imkanları kullanıyor

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ), korona virüse karşı mücadele ve tedbirler konusunda bütçe kullanılmadan kurumsal imkanları ile yerli yerel imkanları bir araya getirerek kullanıyor.
MTÜ’de personellerin kullanımı için maske üretimi üniversiteye bağlı Yeşilyurt Meslek Yüksekokulu Moda Tasarım Bölümü öğretim üyelerince üretimi yapılarak, personellere dağıtılmaya başlandı. Bu kapsamda bir hayırsever tarafından maske üretiminde kullanılmak üzere üniversiteye sterilizasyon makinesi bağışı da yapıldı.
Korona virüs mücadelesi ve tedbirleri kapsamında üniversite personeli için “El ve cilt solüsyonu” ile “Hijyen el spreyi” üretimi yaptırılarak, dağıtımına başlandı. Malatya’da yerleşik bir firmaya yaptırılan hijyen malzemeleri için üniversite bütçesi kullanılmadı.
MTÜ Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, sorunlara karşı, kurumsal, yerel çözümler ve tedbirler alındığı takdirde, gelecekte daha güçlü olunabildiğine dikkat çekerek, “ Çözümü sürekli olarak dışarıdan ve başkalarından beklemek sorunlara teslim olmak demektir. Korona virüse yönelik mücadele ve tedbirler kapsamında üniversite olarak önce kurumsal, sonra Malatya yerel imkanlarını kullandık. Yerel dinamiklerimizi ulusal sinerjiye dönüştüreceğiz, Ulusal sinerjimizi ise uluslararası enerjiye. Ancak böyle bir süreci izleyerek uluslararası arena da söz sahibi olabiliriz. Korona virüs konusunda yaşanan gelişmeler asla bizi yıldırmasın, korkutmasın. Korkmayacağız, yılmayacağız. Devletimizin ve kurumlarımızın almış olduğu tedbir ve uygulamalar için dikkatli olacağız, anlayışlı olacağız ve sabırla sonucu bekleyeceğiz. Korona virüs nedeniyle bu dönem uzaktan eğitim süreci devam etme kararı alındı. Bizler hem öğrencilerimizi mağdur etmeyeceğiz, hem de olağanüstü durumlar karşısında Yeni YÖK öncülüğünde hızlı karar alma kabiliyet ve tecrübemizi geliştireceğiz” dedi.

MTÜ korona virüse karşı yerli ve kurumsal imkanları kullanıyor

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