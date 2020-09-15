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MTÜ, PCFM-2020 Konferansına ev sahipliği yapacak

MALATYA HABERLERİ  | 15.09.2020 20:25 | Son Güncelleme

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) pandemi döneminde de bilimsel ve akademik çalışmalarını kesintisiz sürdürerek 22-24 Eylül 2020 tarihleri arasında 3.

MTÜ, PCFM-2020 Konferansına ev sahipliği yapacak

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) pandemi döneminde de bilimsel ve akademik çalışmalarını kesintisiz sürdürerek 22-24 Eylül 2020 tarihleri arasında 3. Uluslararası Fiziksel Kimya ve Fonksiyonel Malzemeler Konferansına ev sahipliği yapacak.
3. Uluslararası Fiziksel Kimya ve Fonksiyonel Malzemeler Konferansı (3rd International Conference on Physical Chemistry and Functional Materials - PCFM 2020), 22-24 Eylül 2020 tarihlerinde Malatya Turgut Özal Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Konferans online ve pandemi ile mücadele kapsamında alınan önlemler çerçevesinde de yüz yüze yapılacak.
20 farklı ülke ve 90 üniversiteden yaklaşık 150 katılımcının olduğu 3. Uluslararası Fiziksel Kimya ve Fonksiyonel Malzemeler Konferansında yaklaşık 200 sözlü ve poster bildiri yer alacak. Konferansın online kısımları MTÜ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi üzerinden yapılacak.
İkinci yılda üçüncü uluslararası etkinlik
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’ın da açılış konuşmacısı olarak yer aldığı 3. Uluslararası Fiziksel Kimya ve Fonksiyonel Malzemeler Konferans hakkında bilgi veren Konferansın Onursal Başkanı ve Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, “Malatya Turgut Özal Üniversitesi olarak pandemi döneminde de bilimsel ve akademik çalışmalarımızı kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz. 2 yıllık bir üniversite olarak ikinci yılımızda 17.Uluslararası Kayısı Islahı ve Yetiştiriciliği Sempozyumu ve 5. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansının ardından üçüncü bir uluslararası etkinlik olarak 3. Uluslararası Fiziksel Kimya ve Fonksiyonel Malzemeler Konferansına ev sahipliği yapıyoruz. Konferansın düzenlenmesini organize eden öğretim üyemiz Doç. Dr. Bayram Gündüz ve ekibini tebrik ediyorum.” dedi.
Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nin Tıp Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi ile Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nin ilk öğrencilerini bu yıl aldığını belirten Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, “Pandemi süreci nedeniyle kendi kurumsal yazılım ve sistemimiz ile uzaktan eğitim faaliyetlerimiz kesintisiz olarak devam ettiği gibi bilimsel ve akademik çalışmaların yanında kültürel ve sanatsal etkinlikler ile toplumsal sorumluluk çalışmalarımızda yine kesintisiz olarak devam edecek. “ ifadelerini kaydetti.

MTÜ, PCFM-2020 Konferansına ev sahipliği yapacak

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