MTÜ teknik ve teknoloji alt yapısı öğrencilerin hizmetine sunuldu

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Covid-19 salgını nedeniyle Malatya’ya dönen tüm üniversite öğrencilerinin Bahar Dönemi Final ve Bütünleme sınavlarına hazırlanırken ihtiyaç duyulması halinde üniversitenin teknik ve teknolojik alt yapısı ile eğitim donanımlarından yararlanabileceklerini açıkladı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Rektör Karabulut, üniversitelerinin teknik ve teknolojik alt yapısının tüm üniversite öğrencilerinin hizmetinde olduğunu belirterek, "Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında üniversitemizin veya diğer tüm üniversitelerin öğrencileri Bahar Dönemi Final ve Bütünleme sınavları için Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nin Battalgazi Yerleşkesindeki kütüphane ve bilgisayar laboratuvarlarından yararlanabilirler. Malatya dışında ikamet eden üniversitemizin öğrencileri ise bulundukları illerdeki üniversitelerden imkanlar konusunda bilgi alabilirler. Üniversitemizin günlük yaşam ve eğitim alanları fiziksel mesafe kurallarına uygun olarak düzenlenmiştir. Ayrıca, kendi üretimiz olan dezenfektan ile söz konusu alanlar rutin olarak sterilize edilmektedir” ifadelerini kaydetti.

Rektör Prof. Dr. Karabulut, üniversite öğrencilerine, “Sağlıklı gelecek için, önceliğimiz sağlığınızdır” yaklaşımı içinde olduklarını vurguladı.

