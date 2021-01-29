MTÜ Tıp Fakültesinden getat vurgusu

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Tıp Fakültesi akademik kadrosunun oluşmasıyla birlikte Sağlık Bakanlığı Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yeni tıbbi birimlerin kuruluşu hız kesmeden devam ediyor.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erdal Aktürk, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Aladağ, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ergün Kutlusoy, Tıbbi Biyokimya Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Raika Kıran ve Önder Otlu, MTÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde yeni kurulan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi ve laboratuvarlarda incelemelerde bulundular.

GETAT merkezinde hasta kabulüne başladı

“Bugün teknolojide ve çağdaş tıp olarak ifade edebileceğimiz alanlarında başarı sağlamış olan dünyanın sayılı ülkelerinde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp çok ileri seviyede kullanılmakta ve desteklenmekte.” ifadelerini kullanan Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, “Eğitim ve Araştırma hastanemiz bünyesinde yeni kurulan “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları (GETAT )” merkezimizde ilgili yönetmelikle izin verilen yedi alanda uygulama yetkisi almış ve hasta kabulüne başlamış bulunmaktayız. Bu uygulamalar Akupunktur, Fitoterapi, Mezoterapi, Proloterapi, Apiterapi, Hirudoterapi (Sülük Tedavisi) ve Kupa (Hacamat) uygulamasıdır. Bu uygulamalar bire bir hastane şartlarında, temizlik ve hijyen kurallarına riayet edilerek ve en önemlisi alanında uzman personellerimiz tarafından büyük bir titizlikle yerine getirilmektedir. GETAT merkezimize başvuran hasta sayısının her geçen gün arttığını biliyoruz ve ilerleyen dönemde de halkımızın ilgisinin artarak devam edeceğini tahmin ediyoruz" dedi.

Rektör Prof. Dr. Karabulut, “Malatya Turgut Özal Üniversitesi olarak GETAT Merkezimizi kurmakla kalmayıp, bunun uygulama ve araştırma merkezlerini de tek tek oluşturuyoruz. Hedefimiz sadece uygulama değil, bu alanda eğitim ve aynı zamanda araştırma merkezide olmaktır" İfadelerine yer verdi.

Çalışmaların önemi gün yüzüne çıktı

COVID-19 pandemi sürecinin laboratuvar çalışmalarının önemini ortaya koyduğunu belirten Rektör Karabulut Merkez Laboratuvarında yapmış olduğu incelemelerde “Ben de bir tıbbi biyokimya uzmanı olarak; iyi bir laboratuvar organizasyonunun bir hastane için ne kadar önemli olduğunu bire bir gözlemlemiş bir akademisyenim. Bu bağlamda merkez laboratuvarımız ve laboratuvara bağlı ünitelerimiz, modern tıbbın gerektirdiği yeni nesil cihazlar ve tecrübeli laboratuvar personelimiz ile 7 gün 24 saat hastalarımıza ve hekimlerimize hizmet vermektedir.” ifadelerini kullandı ve “Laboratuvar personelimiz; eğitim ve araştırma hastanemiz bünyesindeki merkez laboratuvarın dışında, çocuk ve kadın doğum hastanemizde ve acil tıp kliniğimizde ayrı ayrı ünitelerle hızlı ve doğru laboratuvar sonuçlarını sağlamak için çalışmaktalar. Bundan sonraki süreçte de mevcut rutin laboratuvar analizlerinin yanında klinisyenlerimizin ihtiyaç duyacağı araştırma parametrelerinin ölçümleri için gerekli alt yapı ve akademik desteği sağlayacağız” diye konuştu.

