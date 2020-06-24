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MTÜ’de Covid-19 nedeniyle “E-Mezuniyet Töreni” düzenleniyor

MALATYA HABERLERİ  | 24.06.2020 12:29 | Son Güncelleme

Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nde (MTÜ) Covid-19 ile mücadele kapsamında bu yılki mezuniyet töreni üniversitenin Uzaktan Eğitim Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.

MTÜ’de Covid-19 nedeniyle “E-Mezuniyet Töreni” düzenleniyor

Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nde (MTÜ) Covid-19 ile mücadele kapsamında bu yılki mezuniyet töreni üniversitenin Uzaktan Eğitim Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Sanatçı Yavuz Bingöl ise e-mezuniyet töreninde e-konser verecek.
Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nde 2019 - 2020 Eğitim-Öğretim Yılı mezuniyet töreni ve Yavuz Bingöl konseri, Covid-19 ile mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (MTÜ-UZEM) üzerinden 25 Haziran 2020 Perşembe günü Saat 14.00’de gerçekleştirilecek. Etkinlik aynı anda üniversitenin sosyal medya hesaplarından da canlı olarak aktarılacak.
MTÜ Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Covid 19 ile mücadele ve tedbirlerin devam ettiğini belirterek, “Covid-19 bitmiş değil, her şey normale dönmüş değil, ülkemizde halen günlük binin üzerinde Covid-19 teşhisi konuluyor. İlk günkü gibi tedbirlerimizi almalı ve uygulamalıyız. Bu nedenle mezuniyet törenimizi uzaktan eğitim sistemimiz üzerinden gerçekleştireceğiz. Genel de mezuniyet törenine öğrenciler aileleriyle birlikte katılır ve o mutluluğu üniversite ortamında yaşarlar. Bu kez biz sanal olarak velilerimizin evine gideceğiz, öğrencilerimizin evlerine konuk olacağız ve o mutluluğa ortak olacağız. Birincilerimiz yine kep takacak ve yine kep fırlatacaklar. Mezuniyet nedeniyle konserimizi sanatçımız Yavuz Bingöl verecek. Tüm Malatyalıları sosyal medya hesaplarımızda yayınlanacak olan e-mezuniyet törenimize ve konserine bekliyoruz” ifadelerini kaydetti.
MTÜ e-mezuniyet töreni ve Yavuz Bingöl e-konseri 25 Haziran 2020 Perşembe günü Saat 14.00’den itibaren MTÜ’nün sosyal medyadaki hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.

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