MTÜ’de yabancı öğrencilere indirim

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) yabancı öğrenciler ile milli sporculara indirim uygulayacak. Rektör Aysun Bay Karabulut’un başkanlığında Malatya Turgut Özal Üniversitesi Senato Toplantısı online yapıldı. Yapılan Senato Toplantısı’nda MTÜ Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) için yeni yapılacak olan kararlar belirlendi. Alınan yeni kararlarda TÖMER’in tanınırlığını arttırmak ve daha cazip hale getirmek adına, yabancı öğrenciler ve milli sporcu olan tüm öğrencilere indirim uygulanacağı kaydedildi. Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER), Türkçe’nin kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla kurularak yabancılara Türkçe’yi öğretme, Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla bilimsel ve çağdaş yöntemlerle hizmet verdiği vurgulandı. MTÜ tarafından yapılan açıklamada, “Merkezimiz bünyesinde eğitim alacaklara yönelik olarak avantajlı indirim uygulamaları sunulmasıyla kardeş kursiyerlerimize yüzde 20 oranında ve üniversitemiz öğrencilerine yüzde 30 oranında indirim uygulanmaktadır. Aynı zamanda merkezimiz bünyesinde verilecek olan eğitimlerde Malatya Turgut Özal Üniversitesi personelinin kendisine/eşine/çocuklarına ve Türkiye Cumhuriyeti adına milli sporcu olan öğrencilere yüzde 30 oranında indirim uygulanması kararı alındı” denildi.

Yapılan Senato Toplantısı’nda Kariyer Planlama Eğitimi konusuna da dikkat çekildi. Açıklamanın son bölümünde ise "Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından üniversite öğrencilerinde kariyer farkındalığı oluşturmak ve onlara kariyer yolculuklarında destek sağlamak için hazırlanan Kariyer Planlama Eğitimi kamu sektörü temsilcileri, özel sektör temsilcileri sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve akademisyen konukları ile katılımcılık esası ile işlenecek olup MTÜ bünyesinde de müfredata alınmıştır. Üniversitenin imkanları doğrultusunda, özel ve resmi kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları, vakıflar ve mezunlar derneği gibi paydaşlarla ulusal ve uluslararası iş birlikleri gerçekleştirerek, ortak projelerin geliştirilmesini ve yürütülmesini sağlayacak olan MTÜ-KAMER, Malatya Turgut Özal Üniversite öğrencilerine ve mezunlarına yönelik, kariyer gelişimlerine katkı sağlayacak mesleki ve kişisel birikimlerini ifade etmeleri için gerekli olan eğitim faaliyetlerini ve tanıtım toplantılarını, gerektiğinde Malatya Turgut Özal Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile iş birliği yaparak gerçekleştirebilecek" ifadeleri kullanıldı.



