YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. MTÜ’den “Covid-19 Pandemisi ve Aşı Süreci” konulu e-panel

MTÜ’den “Covid-19 Pandemisi ve Aşı Süreci” konulu e-panel

MALATYA HABERLERİ  | 27.09.2020 13:38 | Son Güncelleme

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) tarafından “Covid-19 Pandemisi ve Aşı Süreci İçin Güncel Yaklaşımlar” konulu e-panel düzenleniyor.MTÜ Rektörü Prof.

MTÜ’den “Covid-19 Pandemisi ve Aşı Süreci” konulu e-panel

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) tarafından “Covid-19 Pandemisi ve Aşı Süreci İçin Güncel Yaklaşımlar” konulu e-panel düzenleniyor.
MTÜ Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut’un moderatörlüğünde gerçekleşecek olan panele konuşmacı olarak, Avrupa Klinik Kimya ve Tıbbi Laboratuvarlar Federasyonu (EFLM) Başkanı Prof. Dr. Tomris Özben ile birlikte Dr. Öğretim Üyesi Şirvan Elmas Dal, Dr. Öğretim Üyesi Ekrem Akbulut ve Dr. Öğretim Üyesi Ayten Gündüz katılacak. “Covid-19 Pandemisi ve Aşı Süreci İçin Güncel Yaklaşımlar” konulu e-panel MTÜ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi sistemi üzerinden 30 Eylül 2020 Çarşamba günü saat 14.00’de başlayacak ve üniversitenin kurumsal sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlanacak.
Panelde Covid-19 pandemisine yönelik aşı çalışmaları konusundaki güncel çalışmalar uluslararası laboratuvar tıbbı açısından değerlendirilecek.
Özben İtalya’dan katılacak
Prof. Dr. Tomris Özben e-panele İtalya’dan katılacak. Uzun yıllar Akdeniz Üniversitesinde çalışan Prof. Dr. Tomris Özben İtalya ve Zimbabwe Üniversitelerinde Doktora programlarında görev yapıyor.
Türkiye’nin biyokimya alanında giderek artan bilgi birikiminin evrenselleşmesi ve Türkiye’de yapılan çalışmaların uluslararası platformlarda temsil edilmesi konusunda önemli çalışmalarda bulunan Prof. Dr. Tomris Özben halen Avrupa Klinik Kimya ve Tıbbi Laboratuvarlar Federasyonu (EFLM) Başkanlığı görevini sürdürüyor. Prof. Dr. Özben, Balkan Klinik Laboratuvarlar Federasyonu (BCLF) Başkanlığı, Dünya Klinik Kimya ve Tıbbi Laboratuvarlar Federasyonu (IFCC), Kongre ve Konferans Komite Başkanlığı görevlerinde de bulundu.
Prof. Dr. Tomris Özben’in Covid-19 ve belirteçlerle ilgili yayınları da bulunuyor.
Bu arada, panele konuşmacı olarak katılacak olan Dr. Öğretim Üyesi Şirvan Elmas Dal, Dr. Öğretim Üyesi Ekrem Akbulut ve Dr. Öğretim Üyesi Ayten Gündüz’ün de Covid-19 pandemi süreci ile ilgili bilimsel çalışmaları bulunuyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Manisa’da vatandaşların kuyumcu tarafından dolandırıldığı iddiası ortalığı karıştırdıManisa’da vatandaşların kuyumcu tarafından dolandırıldığı iddiası ortalığı karıştırdı
Meral Akşener'den depremzedelere ziyaretMeral Akşener'den depremzedelere ziyaret
En Çok Okunan Yerel Haberler
Bağlar’a çifte müjde
Bağlar’a çifte müjde
Hamido’nun karısı vefat etti
Hamido’nun karısı vefat etti
Futbol: TFF 1. Lig
Futbol: TFF 1. Lig
Ağrı'da Kovid-19 karantinasına uymayan iki kişiye para cezası kesildi
Ağrı'da Kovid-19 karantinasına uymayan iki kişiye para cezası kesildi
Cizre OSB’deki fabrika için ilk kazma vuruldu
Cizre OSB’deki fabrika için ilk kazma vuruldu
TSK, yeni uçaksavar topunu envanterine almaya hazırlanıyor
TSK, yeni uçaksavar topunu envanterine almaya hazırlanıyor

Malatya Namaz Vakitleri 27 Eylül Pazar

İmsak
04:51
Sabah
06:12
Öğle
12:23
İkindi
15:45
Akşam
18:24
Yatsı
19:39

Malatya Nöbetçi Eczaneler27 Eylül Pazar

Aslı Eczanesi
Merkez
Ebru Eczanesi
Merkez
Melis Eczanesi
Merkez
Ömür Eczanesi
Merkez
Tarçın Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Başkan Gürkan’a scada brifingi
Başkan Gürkan’a scada brifingi
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Yeni Malatyaspor transferde ince eleyip sık dokuyor
Yeni Malatyaspor transferde ince eleyip sık dokuyor
Yeni Malatyaspor'un yeni kalecisi Herrera:
Yeni Malatyaspor'un yeni kalecisi Herrera:
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.