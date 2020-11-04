MTÜ’den İzmir’e deprem desteği

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) tarafından İzmir’de meydana gelen depremde mağdur olan vatandaşlara Kızılay aracılığı ile dağıtılmak üzere 200 aileye yardım kolisi gönderdi. Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, “Deprem sadece İzmir’i vurmadı, bilinmeli ki ülkemizin 81 ayrı cennet köşesi gibi Malatya’da etkilenmiştir.” dedi.

İzmir’de 30 Ekim 2020 günü meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında yaraların sarılması ve mağduriyetlerin giderilmesine katkı sağlamak adına Malatya Turgut Özal Üniversitesi tarafından da bölgeye yardım paketi gönderildi.

Kızılay İzmir-Narlıdere Şubesine gönderilerek Kızılay tarafından mağdur vatandaşlara ulaştırılacak olan kolide temel gıda malzemeleri, üniversitenin üretimi olan dezenfektan, maske ve Malatya kayısısı bunuyor.

“Kalbimiz İzmir için attı, nefeslerimiz İzmirliler için kesildi”

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, “Deprem sadece İzmir’i vurmadı, bilinmeli ki ülkemizin 81 ayrı cennet köşesi gibi Malatya’da etkilenmiştir. Enkaz altında her canlı çıktığında sevindik, mutlu olduk, ailemizin bir ferdine kavuşabilmiş olmanın o tarifsiz mutluluğunu yaşadık. Elif bebeğin el sallayışı ve Ayda bebeğin gülüşü ile gelen sevinçleri yürekten yaşadık. Her kaybımızda, ailemizden bir yakınımızın eksildiğini en acı şekilde hissettik. Kalbimiz İzmir için attı, nefeslerimiz İzmirliler için kesildi. Malatya Turgut Özal Üniversitesi mensuplarının gönlüde, gözü de İzmir’dedir. İzmirli kardeşlerimizin acılarınızı paylaşıyoruz. Depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan Rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Rabbim milletimizi tüm afetlerden korusun.” diye konuştu.



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