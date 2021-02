MTÜ’den “Kendini Kuran Şehir” konferansı

“Bilimsel çalışmaları yürütürken, toplumsal ve sosyal gelişmelere duyarsız kalamayı.”

MTÜ’nün birinci yılından itibaren TÜBİTAK, ASELSAN ve Türk Patent Kurumu Başkanlarını üniversitede ağırladıklarını belirten Karabulut, yakın zamanda da Türkiye Barolar Birliği Başkanı, Sayıştay Başkanı gibi bir çok kurum ve kuruluşların temsilcileri ile öğrencileri bir araya getirdiklerini vurguladı.

Karabulut, “Artık yaşam boyu süren öğrenim söz konusudur. Gençlerimizi sadece mesleğin ilk aşaması için hazırlamamız artık yeterli değildir. Yeni teknolojiler yaşamımızı hiç durmadan değiştirmektedir. Uluslararası değişiklikler günlük yaşamımızı doğrudan etkiliyor. Malatya Turgut Özal Üniversitesi olarak biz de çağımızın gereksinimlerini göz önünde bulundurarak her anlamda donanımlı gençler yetiştiriyoruz. Yükseköğretimde ülkemizin istikrarı için bilim üretmeyi görev ediniyoruz” ifadelerine yer verdi.

“Turgut Özal’ın rehberliği ile Türkiye’de rol model olma hedefi”

Karabulut, “Adına bilgi çağı denilen, bilginin ve teknolojinin öneminin her geçen gün arttığı günümüz dünyasında gelişen, geliştiren ve güçlü bir Türkiye olarak çağın ötesine taşınabilmesi için bilime hizmet ediyor, Türkiye’de rol model üniversite olma hedeflerimiz doğrultusunda çalışmaya devam ediyoruz. 8’inci Cumhurbaşkanımız Merhum Turgut Özal, yeniliklere imza atan, Türkiye’ye yeni ufuklar kazandıran bir devlet adamı olarak milletimizin gönlünde taht kurmuştur. Onun ismini taşıyan üniversitemiz, onun rehberliğinden faydalanıyor ve bu bilinçle; güçlü bir ekip çalışmasıyla üniversitemizi her zaman daha ileriye götürme gayretimizi sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

Yerel yönetimlerin yapıları ve sundukları hizmetler açısından halka en yakın yönetim birimleri olduğuna dikkat çeken Karabulut, “Üniversitelerin şehir ile bütünleşmesinde yerel yönetimlerin çok önemli bir rolü bulunuyor. Bilimin üretime ve istihdama dönüşmesi gerektiğine inanan bir üniversiteyiz. İstikrarlı büyüme, nitelikli istihdam ve üretimde verimlilik bilgi ve iletişim teknolojileri sürdürülebilir kalkınmanın ana temelidir. Artık bilgiye ulaşmak, bilgi sahibi olmak tek başına bir şey ifade etmiyor, ortaya çıkan bilgiyi farkındalık oluşturarak yönlendirmek ve yönetmek çok önemli bu anlamda gerçekleştirdiğimiz sosyal faaliyetler ile bilinçli ve sosyal bireyler yetiştirmeyi hedefliyor ve yapmış olduğumuz projeler ile bunu destekliyoruz” ifadelerine yer verdi.

Karabulut, “Ülkemizin gelişimi, ilerlemesi ve refahı için her zaman çalışmaya ve üretmeye hazır olduğumuzu belirtiyor ve Sözlerime son verirken şu mesajı da paylaşmak istiyorum; Her alanda, her yönde, her zeminde büyüyen, gelişen bir üniversiteyiz. Bilgi üretmenin tek başına yeterli olmadığına inanıyoruz, üretilen bilgiyi tüm insanlığın kullanımına sunmak üzere çalışıyoruz” ifadelerine yer verdi.