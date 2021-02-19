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MTÜ’den Rusya Federasyonu Etnik Atlasına destek

19.02.2021 16:57 | Son Güncelleme:
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MTÜ’den Rusya Federasyonu Etnik Atlasına destek

Türkiye-Rusya ilişkilerinin 100.

Türkiye-Rusya ilişkilerinin 100. yılı hatırasına Türkiye’de ilk defa Rusya Federasyonu Etnik Atlası yayımlandı. Kitabın hazırlanmasına destek veren Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, “MTÜ olarak üzerimize düşeni yapmaya her zaman hazırız” dedi.
Ankara Rusya Araştırmaları Enstitüsü, Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçiliği ve Malatya Turgut Özal Üniversitesi işbirliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteği ile Türkiye’de ilk defa Rusya Federasyonu Etnik Atlası yayımlandı.
Kitabın hazırlanmasında Ankara Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Pof. Dr. Salih Yılmaz, Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı Doç. Dr. Alexandr Sotniçenko, Kültür ataşesi Dr. Evgeniy Bahrevsky, Malaya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut ile çok sayıda akademisyen katkıda bulundu.
“Üzerimize Düşeni Yapmaya Hazırız”
Kitapta takdim yazısı bulunan Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin önümüzdeki yüzyıl açısından, hem bölgesel hem de küresel düzeyde önemli olduğunu söyledi. İki ülkenin içerisinde yer aldığı coğrafyanın geleceğinin bu ilişkinin gidişatına göre şekilleneceğini de dile getiren Karabulut, “Dolayısıyla iki ülke arasında oluşan bağlantı hatlarının daha güçlü, sağlıklı ve güvenli olması için herkesin üzerine düşeni yapması gerekmektedir. Malatya Turgut Özal Üniversitesi olarak üzerimize düşeni yapmaya her zaman hazırız. Bu anlamda da kitabın hazırlanmasında destek olduk. Bundan sonra da iki ülke ilişkilerinde üzerimize düşen ne varsa yapmaya gayret göstereceğiz.” ifadelerini kullandı.
Rusya Federasyonu Etnik Atlası kitabında Rusya’da yaşayan yerli 123 etnik topluluğun yaşadıklarının harita ve fotoğraflarla desteklenerek anlatıldığını kaydeden Karabulut, “İlgili kitap ilk olması nedeniyle Türkiye’de oldukça ilgi görüyor. Kitapta ele alınan bazı etnik grupların Türkiye’de henüz adının bile duyulmadığı dikkate alındığında bu ilginin nedeni de anlaşılıyor. Özellikle Sibirya’da yaşayan toplulukların gelenekleri ve yaşayış biçimleri kitapta örneklerle anlatılmıştır.” dedi.

MTÜ’den Rusya Federasyonu Etnik Atlasına destek

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