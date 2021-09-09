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Muay Thai Milli Takım sporcuları, 2 bin 250 rakımlı Nemrut Kalderası'nda şampiyonalara hazırlanıyor

09.09.2021 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muay Thai Milli Takım sporcuları, 2 bin 250 rakımlı Nemrut Kalderası'nda şampiyonalara hazırlanıyor

BİTLİS (AA) - Türkiye'nin farklı illerinden Bitlis'in Tatvan ilçesine gelen Muay Thai Milli Takım sporcuları, 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü çevresinde antrenman yaptı.

Tayland'ta, 1-14 Aralık'ta düzenlenecek Muay Thai Dünya Şampiyonası için 18 ilden ilçeye gelen 46 sporcu, Nemrut Kalderası'nda şampiyonaya hazırlanıyor.

Muay Thai Doğu Anadolu Bölge Başkanı ve Milli Takım Antrenörü Ömer Uğur, gazetecilere, milli takım sporcularını Bitlis'te ağırlayarak kamp yaptırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Tatvan'daki spor alanlarında 9 gün boyunca kuvvet antrenmanı yaptıklarını belirten Uğur, "Antrenmanların yanı sıra sporcularımız boş vakitlerinde ilimizin doğal ve tarihi güzelliklerini gördüler. Umarım çok güzel madalyalar alarak ülkemize geri dönecekler." diye konuştu.

Muay Thai Milli Takım Antrenörü Murat Çeken ise Tatvan'da düzenlenen spor kampının çok verimli geçtiğini söyledi.

Yaptıkları çalışmalarla Tayland'ta gerçekleştirilecek şampiyonada altın madalyalarla ülkeye dönmek istediklerini belirten Çeken, şöyle konuştu:

"Türkiye Muay Thai Federasyonunun büyükler ve U23 Ümitler kategorisindeki bay ve bayanların milli takım ikinci etap kampını yapıyoruz. 46 sporcumuz var. Buradaki kampların karşılığını ülkemize madalya alarak hediye edeceğiz. Amacımız sporcuların ülkemize en iyi şekilde hizmet etmelerini sağlamaktır. Türk milli takımının hedefinde 4 kamp yapmak var. Burası ikinci kamp yerimiz. Son iki kampımızı da başarı ile tamamlayıp, Tayland'a gideceğiz."

Sporculardan Bediha Taçyıldız da 10 yaşından beri milli takım kamplarına katıldığını kaydetti. Verimli bir kamp yaptıklarını ifade eden Taçyıldız, "Antrenmanlarımızı Nemrut'ta yaptık. Takımımız çok güçlü. İçimizde dünya şampiyonları var. Bu takımla dünya şampiyonasına damga vuracağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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