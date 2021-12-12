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Muaythai Dünya Şampiyonası'nda üçüncü olan Türk Milli Takımı, yurda döndü

12.12.2021 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Muaythai Federasyonu Asbaşkanı Halil Demir: "Bütün dünya, takımımızı ayakta alkışladı"

İSTANBUL (AA) - Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen Muaythai Büyükler ve 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nı genel klasmanda üçüncü tamamlayan Türk Milli Takımı, yurda döndü.

Şampiyonada 5 altın, 7 gümüş ve 9 bronz olmak üzere toplam 21 madalya kazanan milli sporcuları İstanbul Havalimanı'nda Türkiye Muaythai Federasyonunun yetkilileri karşıladı.

Türkiye Muaythai Federasyonu Asbaşkanı Halil Demir, Muaythai Milli Takımı Teknik Direktörü Yılmaz Çeken, Sportif Direktör Göksel Cingöz ile turnuvada madalya kazanan sporcular Bediha Taçyıldız, Tuğçe Bektaş, Ayşin Özkılıç ve Sercan Koç, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İyi bir hazırlık süreci geçirdiklerini belirten Halil Demir, "Milli takımımız şampiyonada gereken başarıyı gösterdi. Bütün dünya, takımımızı ayakta alkışladı. Teknik heyeti, yönetimi ve sporcuları tek tek kutluyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığına bize verdikleri destekten dolayı çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Organizasyona 38 sporcu ile katıldıklarını ve 21 madalya kazandıklarını hatırlatan Yılmaz Çeken de "Dünyayı dize getirdik diyebiliriz. Sporcularımız, ülkemizin gücünü en iyi şekilde sahaya yansıttı. Daha iyi işler yapacağımıza inanıyoruz." diye konuştu.

Madalya sıralamasında 98 ülke arasından üçüncü olmanın büyük bir başarı olduğunu kaydeden Göksel Cingöz ise, "Bu başarımızı yeni federasyon başkanımız Hasan Yıldız'a armağan ediyorum. Sporcularımızı tebrik ediyorum. Dünya'nın en iyi sporcularını egale edip bu başarıları kazandılar." şeklinde görüşlerini aktardı.

- Sporcuların görüşleri

Şampiyonada altın madalya elde eden Bediha Taçyıldız, 5. dünya şampiyonluğunu yaşadığı için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Elde ettikleri derecenin önemine dikkati çeken milli sporcu, "Bu benim 5. dünya şampiyonluğum. Çalışmalarımızın karşılığını aldık. Çok gururluyuz. Ülkeme bu başarıyı getirdiğim ve Türk kadınının gücünü gösterdiğim için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Organizasyonda 23 Yaş Altı'nda altın madalyanın sahibi olan Tuğçe Bektaş, çok iyi mücadele ettiklerini vurgulayarak, "Final maçında dirsek yememe rağmen kaşım açıldı ama devam ettim. Bizim kategorimizde normalde marş okutulmuyor ama ben ringdeyken takım arkadaşlarımla birlikte İstiklal Marşı'mızı da okuttuk. Çok iyi takımdık. Bütün antrenörlerime ve yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Aynı kategoride dünya şampiyonluğuna ulaşan Ayşin Özkılıç, çok iyi bir turnuva geçirdiğini belirterek, "Çok güzel bir tecrübeydi. Gelecek yıl turnuvalarda çok daha iyi sonuçlar alacağımıza inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Şampiyonada gümüş madalyayı boynuna takan Sercan Koç ise final maçını kaybetmesine rağmen elde ettiği dereceden dolayı mutlu olduğunu kaydetti.

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