Muaythaide dünya şampiyonu Tuğçe Bektaş'ın hedefi unvanını korumak:

DUYGU AVUNDUK - Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen Büyükler ve 23 Yaş Altı Muaythai Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Tuğçe Bektaş, başarısını gelecek yıllarda da sürdürmeyi hedefliyor.

5-11 Aralık'ta gerçekleştirilen organizasyonda dünya şampiyonu unvanı elde eden 20 yaşındaki sporcu, Trabzon'un Ortahisar ilçesinde mili takım antrenörü Gökhan Bektaş ile çalışmalarını sürdürüyor.

Tuğçe Bektaş, AA muhabirine, muaythai sporuna 10 yaşında başladığını söyledi.

Sporla birlikte okul hayatına da devam ettiğini belirten Bektaş, Trabzon Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi Bölümünde 3. sınıfta öğrenim gördüğünü aktardı.

Bektaş, antrenörünün aynı zamanda amcası olduğunu ifade ederek, "Amcam, bu sporu çok uzun yıllar yaptıktan sonra spor salonu açmaya karar verdi. Ben de o vesileyle salona gidip gelmeye başladım. Spora ilgi duyarak çok sevdim." dedi.

Atıcılık, boks, wushu, kick boks ve muaythai gibi birçok spor branşını yaptığını kaydeden Bektaş, "Türkiye'de farklı branşlarda çok sayıda kategorilerde madalyalar elde ettim. En son Tayland'da düzenlenen şampiyonada altın madalya kazandım." diye konuştu.

Milli sporcu, Kovid-19 nedeniyle uygulanan kısıtlamalarda ilgili yerlerden gerekli izinleri alarak salonda çalışmalarını sürdürdüğünü anlattı.

Karşılaşma öncesi kendisini sürekli motive ederek ringe çıktığını belirten Tuğçe Bektaş, "Maç zamanı çok heyecanlandım. Ne kadar profesyonel olursanız olun, illaki heyecan oluyor. Dünya şampiyonluğu gerçekten çok büyük ve tarif edilemeyecek bir gurur. Antrenörümle birlikte çok sevindik, ülkemiz ve kendi adımıza, çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Bektaş, Türkiye'ye geldikten sonra Trabzon Havalimanı'nda düzenlenen karşılama programının kendisini çok mutlu ettiğini dile getirerek şunları kaydetti:

"Bundan sonraki hedefim başarımı korumak, çünkü bu branşta aldığım en üst başarı dünya şampiyonu olmaktı, onu da elde ettim. Branşımız henüz olimpik değil, inşallah olimpik olacağını düşünüyorum. Yurt dışında birçok başarılı sporcuyu örnek alıyorum ama tek bir kişi değil. Başarılı kişilerin özelliklerini parça parça alıp en uygunlarını seçip kendimi geliştiriyorum diyebilirim."

Muaythainin sert bir spor dalı olduğuna da işaret eden başarılı sporcu, "O nedenle kadınların ilgisi biraz daha az ama ülkemizde muaythai yapan çok başarılı kadınlar da var. Devletimiz de bu sporculara elinden gelen desteği sağlıyor. Biz de spor salonumuzda destek veriyoruz." dedi.

- "98 ülke arasında derece almak bizleri mutlu etti"

Milli takım antrenörü Gökhan Bektaş ise Kovid-19 salgını döneminde müsabakalara hazırlanmanın zorluklarına değinerek, aldıkları tedbirlerle güzel bir dönem geçirdiklerini anlattı.

Emeklerinin karşılığını aldıkları için duyduğu gurur ve mutluluğu dile getiren Bektaş, "Muaythai Türkiye'de çok bilinmese de dünyada yer edinmiş bir spor dalıdır. 98 ülke arasında derece almak bizleri mutlu etti. Tuğçe ile bundan sonra da hedefimizi korumak istiyoruz. Eğer olimpiyat oyunlarına muaythai branşını alırlarsa orada da mücadele etmek istiyoruz." diye konuştu.

Bektaş, 2022'de birçok müsabakaya katılacaklarını belirterek, "Bu maçlarda da sporcularımızla yine mücadele edeceğiz. Tuğçe de alttan gelen sporculara iyi bir örnek oldu. Onların da daha azimli ve istekli hazırlanacaklarını düşünüyorum. Bu işi yapmaya çekinen genç kızlarımız var, onların da bu spora ya da başka branşlara yöneleceklerini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

