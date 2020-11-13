Muazzez Ersoy kebapçıdan adını sildirdi

Muazzez Ersoy, yıllar önce "isim hakkı üzerinden" sınırlı ölçüde anlaşma yaptığı Muazzez Ersoy & Şenol Kolcuoğlu Restoran'daki ortaklarıyla "Muazzez Ersoy markasının haksız kullanımı" nedeniyle mahkemelik olmuştu.

Ersoy'un avukatları dün polis eşliğinde restorana giderek tabelaları kaldırdı. Muazzez Ersoy'un isminin üzerinde basılı olduğu tüm servis, dekor ve hizmet ürünlerine el koyduldu.

Muazzez Ersoy, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Restoranda garson önlüklerine, menülere, masa örtülerine, şeker paketlerine, ocakbaşlarına, duvarlara, iç kapı girişlerine izinsiz ve haksız yere ismim yazıldı. Avukatlarım mahkemeye başvurdu. Restorandaki ismim ve markam tümüyle kaldırıldı.”



