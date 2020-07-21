Muazzez İlmiye Çığ, "Zoru Başaranlar" kitabını okuyor

Mezitli kadın üretici pazarlarında tezgah açan kadınların yaşamlarının anlatıldığı ‘Zoru Başaranlar’ kitabı, geçtiğimiz günlerde 107. yaşını kutlayan Sümerolog bilim insanı Muazzez İlmiye Çığ’a da ulaştırıldı.

Mezitlili kadınların dünya çapında tanınmasına yol açan kahramanlık hikayelerinin anlatıldığı ‘Zoru Başaranlar’ kitabı için arka kapak yazısı da yazan Çığ, “Başarılı kadınların hayatını yazmaktansa, bu kadınların var olma mücadelesi içerisinde yakaladıkları başarıyı anlatmayı son derece önemli buluyorum” dedi.

Mezitli Belediyesi Başkan Yardımcısı Nuran Kurtuluş tarafından ulaştırılan kitabın yazılmasının kendisini mutlu ettiğini söyleyen Çığ, “Başkanımız Neşet Tarhan çok önemli işler yapıyor. Bu yaptığı işler kadar kitabın yazılması da önemli. Bu kadınlarımızın pek çok imkandan yoksun olmalarına karşın kendilerine sunulan bu imkanı iyi değerlendirerek, iki kez dünya birinciliği kazanmış olmaları diğer tüm kadınlara örnek olacaktır. Benden kitap için arka kapak yazısı yazmam istendiğinde çok büyük heyecan duydum. Şimdi bu öyküleri heyecanla okuyacağım" diye konuştu.

Türkiye’de kadın olmanın zorluğuna dikkat çeken Çığ, “Asırlardır hiçbir eğitim imkanı bulamadan yaşam sürdüren kadınlarımız Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti ile yeni bir kimliğe bürünmüş, 80 yılda bilimde, sanatta, siyasette, medyada önemli konumlara yükselmiştir. Dünya genelince çok büyük ödüller alan kadınlarımız oldu. Avrupa’da kadınların 400 yılda ancak kat edebildiği mesafeye biz 70-80 yılda geldik. Bence devrimlerimizin en önemli ayağı budur" şeklinde konuştu.



