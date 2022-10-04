YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Mübadelede babasının Türkiye'ye dönerken kayığına astığı asırlık Türk bayrağını müzeye bağışladı

Mübadelede babasının Türkiye'ye dönerken kayığına astığı asırlık Türk bayrağını müzeye bağışladı

04.10.2022 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mübadelede babasının Türkiye'ye dönerken kayığına astığı asırlık Türk bayrağını müzeye bağışladı

EDİRNE (AA) - Ailesi mübadelede Midilli Adası'ndan Ayvalık'a göç eden Haluk Yurtsever, annesinin sandığından çıkan, babasının Türkiye'ye gelirlerken kayığına astığı 100 yıllık ay yıldızlı bayrağı, Trakya Üniversitesi (TÜ) Milli Mücadele ve Lozan Müzesi'ne bağışladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, mübadele sürecinde 1922'de Osman Efendi’nin Midilli’den Türkiye'ye geldiği kayıkta asılı olan Türk bayrağı müzeye bağışlandı.

Edirne'ye gelen Yurtsever ailesi, dedesinden miras kalan Türk bayrağını TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'na teslim etti.

Rektör Tabakoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada göçmen bir ailenin çocuğu olarak göçün ne demek olduğunu çok iyi bildiğini belirtti.

Yurtsever ailesine teşekkür eden ve bayrağın en güzel şekilde sergileneceğini dile getiren Tabakoğlu, "Balkanlar'da, son yüzyılda büyük acılar yaşandı, milletimiz büyük acılar çekti. Bugün hala Balkanlar'da yaşayan büyük bir Türk nüfus var. Bu yaşananların tekrar yaşanmaması ve bu hatıraların canlı kalması adına oldukça değerli bulduğum bu hikaye, nesilden nesle aktarılacak. Mili Mücadele ve Lozan Müzemizin en güzel yerinde sergileyeceğimiz bayrakla bu hatırayı herkes paylaşacak." ifadelerini kullandı.

Haluk Yurtsever de bayrağın ailesi için büyük manevi değeri olduğunu belirtti.

Bayrağın dedesinden miras kaldığını ifade eden Yurtsever, şunları kaydetti:

"Bu bayrak, Midilli’den Ayvalık’a göçle gelen annemin babası tarafından göç sırasında kayığa asılı olan bayrak. Annem Emine Yurtsever, 1997 yılında vefat edince evimizde sandığını açtık. Sandıktan bu bayrak çıktı. Dedemden anneme, annemden de bana kaldı. Ben de evimin bir köşesinde kalmasındansa herkesin görebileceği, hatırasına saygı duyulacak bir kuruma bağışlamak istedim. Bu noktada Nurten Hocamın önerisi ile bayrağı Trakya Üniversitesine devrediyorum."

Aile ile irtibatı sağlayan TÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Merkezi Müdürü Doç. Dr. Nurten Çetin de Balkan Savaşı sonrasında yüz binlerce Türk'ün göçe zorlandığını ifade etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trakya Üniversitesinde 84 ülkeden öğrenci eğitim görüyorTrakya Üniversitesinde 84 ülkeden öğrenci eğitim görüyor
İçişleri Bakanı Soylu, İzmir'de Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan iki kişinin gözaltına alındığını açıkladıİçişleri Bakanı Soylu, İzmir'de Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan iki kişinin gözaltına alındığını açıkladı
Konya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada ölen 5 kişi defnedildiKonya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada ölen 5 kişi defnedildi
Anahtar Kelimeler:
mübadele

Edirne Namaz Vakitleri 4 Ekim Salı

İmsak
05:41
Sabah
07:06
Öğle
13:08
İkindi
16:22
Akşam
18:59
Yatsı
20:19
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Erkek arkadaşının aslında kadın olduğunu öğrendi

Erkek arkadaşının aslında kadın olduğunu öğrendi

İlginç Aleyna Tilki diyaloğu: “Ne oldu etkilendin mi?”

İlginç Aleyna Tilki diyaloğu: “Ne oldu etkilendin mi?”

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Sık sık yemek için bir neden daha: Öyle bir faydası var ki...

Sık sık yemek için bir neden daha: Öyle bir faydası var ki...

Bu özelliklerden birine sahipseniz asla kırmızı et yememelisiniz

Bu özelliklerden birine sahipseniz asla kırmızı et yememelisiniz

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.