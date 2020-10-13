YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Mübadillerin anıları Konak’ta anıtlaşıyor

Mübadillerin anıları Konak’ta anıtlaşıyor

İZMİR HABERLERİ  | 13.10.2020 01:04 | Son Güncelleme

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, ocak ayında düzenlenen Mübadele Anması’nda verdiği Konak’a mübadele parkı ve mübadele heykeli sözünü tuttu.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, ocak ayında düzenlenen Mübadele Anması’nda verdiği Konak’a mübadele parkı ve mübadele heykeli sözünü tuttu. Heykeltıraş Harun Atalayman’ın çalıştığı mübadele heykeli bir ay içinde tamamlanacak ve mübadelenin yıldönümünde Mübadele Parkı’ndaki yerini alacak.
Konak Belediyesinin Üçyol istinat duvarı üzerinde yer alan boş araziyi değerlendirerek hizmete açtığı Mübadele Parkı’na yerleştirilecek mübadele heykelinin yapımı tüm hızıyla devam ediyor. Ocak ayındaki mübadelenin yıl dönümü etkinliğinde, göçmen vatandaşların isteği üzerine Konak’a bir mübadele parkı ve mübadele heykeli kazandırma sözü veren Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, sözünü tuttu. Göçmen nüfusunun yoğun bulunduğu Atilla Mahallesindeki Mübadele Parkı ağustos ayında hizmete girerken, mübadele heykelinde de sona yaklaşıldı. Heykelin yapımı bir ay içerisinde tamamlanacak, mübadelenin yıl dönümünde ise parktaki yerini alacak.

Mübadillerin anısına saygı duruşu
Kendisi de göçmen bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Harun Atalayman’ın atölyesinde çalıştığı mübadele heykeli, beş ana figürden meydana geliyor. Mübadelenin etkilediği iki tarafın da simgeleştirildiği çalışmada, yurtlarını terk etmek zorunda kalan iki ailenin ters istikametlere doğru yürüdüğü an anıtlaştırılıyor. Çamur aşamasında olan heykelin daha sonra alçı ve polyester malzeme kalıp aşamasına geçilecek. Döküm işlemi ile son halini alacak olan 2,5 metrelik heykel, 2 metrelik bir kaidenin üzerine yerleştirilecek. Heykelin kaidesinde mübadelenin sembollerinden Gülcemal Vapuru’nu simgeleyen bir rölyef ile bilgilendirici yazılar da yer alacak. Mübadeleden etkilenen her iki yakadaki insanlara saygı duruşu niteliğindeki heykel Üçyol Meydanı’ndan da rahatlıkla görülebilecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Üvey baba şoku! Gizlice kameraya çekiyormuş Üvey baba şoku! Gizlice kameraya çekiyormuş
Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 28. Türk takımıAlanyaspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 28. Türk takımı
En Çok Okunan Yerel Haberler

İzmir Namaz Vakitleri 13 Ekim Salı

İmsak
05:51
Sabah
07:12
Öğle
13:03
İkindi
16:12
Akşam
18:44
Yatsı
20:00

İzmir Nöbetçi Eczaneler13 Ekim Salı

Deva Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Aile Eczanesi
Balcova
Yeni Öykü Eczanesi
Balcova
Pınar Eczanesi
Bayindir
Bayraklı Eczanesi
Bayrakli
Merve Polat Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.