Mücbir sebep çerçevesinden yararlanmak için son gün 31 Ekim

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, yönetim kurulu ve üyeleri Vergi Dairesi Başkanı Ümit Güner, Grup Müdürleri Ömer Kılıç, Kamil Kurt, Ziyapaşa Vergi Dairesi Müdürü Seyfettin Şimşek, Mükellef Hizmetleri Müdürü Taner Canbolat ile DAİMFED binasında bir araya geldikleri toplantıda gündeme dair gelişmeleri istişare etti.

DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, Adana’da sektör işletmelerin mükellef olarak karşılaştığı problemlerde ya da bürokratik işlemlerde yardımlarını hissettikleri Vergi Dairesi Başkanı Ümit Güner’e teşekkür ederek, “Sorunlarımıza ivedi olarak müdahil olup çözümüne etkisi büyük önem arz etmektedir. Bu çerçevede son olarak yaşadığımız asrın felaketi olan depremde ve sonrasında yaşadığımız sıkıntıların çözümü noktasında gösterilen gayret ve çalışmalar afet bölgesi imkanlarından yararlanmamıza sebep teşkil etmektedir. Devletimizin tanıdığı imkanlardan tüm mükelleflerin faydalanması nihayetinde mağduriyet yaşanmasının önüne geçmek için başkanımızın ve kurumun özverili çalışmalarını yakından takip ediyor başarılarının devamını diliyoruz” dedi.

Adana Vergi Dairesi Başkanı Ümit Güner de DAİMFED’in sosyal projelerdeki çalışmalarından memnuniyet duyduklarını dile getirerek, “Sektörün bundan sonra felaketsiz çalışmalar yürütebilmesini diliyoruz. Asrın felaketi olan depremler herkesi çok yıpratmış olup büyük yaralar açmıştır. Dileğimiz bu tehlikelere maruz kalmayacağımız konutlara sahip olmaktır. Bunun öncüsü de sektör temsilcisi olarak sizlersiniz. Dolayısıyla başarılı olmanızı diliyor, kurum olarak görüşlerinize ve sizlere yardım noktasında yanınızda olduğumuzu ifade etmek isterim. Bilindiği üzere ilimiz depremin hemen akabinde 8 Şubat’tan itibaren mücbir sebep çerçevesine alındı. Mükelleflerimize, kamuya olan borçlarını taksitler halinde ödenmesi, ihtilafların sonlandırılması, matrah artırımı, işletme kayıtlarının gerçek duruma uygun hale getirilmesi gibi önemli büyük avantajlar sunan 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 12.03.2023 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Adana, mücbir sebep çerçevesinde olduğu için kanunun getirdiği avantajlardan yararlanmak isteyen vatandaşlarımız 31 Ekim 2023 tarihine kadar başvurularını yapabilirler” şeklinde konuştu.



