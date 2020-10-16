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"Mucize bitki" safran çiçek açtı

KARABÜK HABERLERİ  | 16.10.2020 16:56 | Son Güncelleme

Türkiye'de ağırlıklı olarak Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yetiştirilen safran bitkisinin çiçek açma dönemi başladı - Üretici İsmail Yılmaz: - "10 gün gecikmeli de olsa safran çiçek açtı, mutluyuz"

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi evleriyle ünlü Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yetiştirilen, boya, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok alanda kullanıldığı için "mucize bitki" olarak da adlandırılan safran bitkisi çiçek açtı.

Her yıl ağustos ayında soğanı dikilen, 30 santimetreye kadar uzayabilen, mor renkli, güzel kokulu çiçekler açan safran, ekim-kasım aylarında toplanıyor.

İlçede 49 çiftçi tarafından 55 dekarlık alanda yetiştirilen ve her yıl yaklaşık 5 milyon çiçekten 35 kilogram ürün alınan bitkinin kilogramı 40 bin liradan alıcı buluyor.

- "15 kilogram hasat bekliyorum"

Safran üreticisi İsmail Yılmaz, AA muhabirine, bu yıl çiçeklerin 10 yıl gecikmeli açtığını, boyu 15-30 santimetre uzunluğa geldiğinde hasadına başlayacaklarını söyledi.

Safranın gecikmeli de olsa çiçek açmasından dolayı mutlu olduklarını anlatan Yılmaz, "10 gün gecikmeli de olsa safran çiçek açtı, mutluyuz. İnşallah kasım ayı sonuna kadar çiçeklenme devam eder. 25 dönümlük alanda ekiyorum ve 15 kilogram hasat bekliyorum." dedi.

Çiçekleri görmeye gelenlerin çok olduğunu aktaran Yılmaz, "Bu yıl genellikle Arap ülkelerinden geliyorlar. Onlar safranı çok seviyor ve tüketiyor. Kilosu 40 bin liradan satıyoruz. Ağustos ayında soğanlarını diktik. Ekim ve kasım aylarında çiçeklerini hasat ediyoruz. Soğanlar 3 yıl boyunca toprakta kalıyor ve her yıl çiçeklerini topluyoruz. Bir soğan 8-10 yavru veriyor." diye konuştu.

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